鐵皮屋聚賭迎新年 賭客被逮全進派出所「慶跨年」
高雄58歲陳姓男子在梓官區赤崁東路某處鐵皮屋經營地下賭場，昨天新年前夕賭場開張營運，讓賭客把玩天九牌，岡山警分局接獲線報，昨天下午3時許發動搜索，當場帶回陳男及賭客共23人，聚賭迎新年，最終全進派出所慶祝跨年。
岡山警分局表示，該間地下賭場原為私人停車場，陳男見外觀不易被員警察覺，日前將停車場租下，擺上幾張桌椅開起賭場。
警方日前接獲線報，與霹靂小組聯合攻堅，昨天破門進入賭場後，當場逮捕賭場陳姓主持人及賭客共23人，查扣賭具紙質天九牌1副、骰子18顆、計時器1台、夾子1包及賭資7200元。
警方指出，陳男安排賭局，並抽頭營利，全案警詢後，賭客依違反社會秩序維護法移送裁罰，陳男則依賭博罪嫌移送地檢署偵辦。
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