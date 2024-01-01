鐵皮屋聚賭迎新年 賭客被逮全進派出所「慶跨年」

高雄58歲陳姓男子在梓官區赤崁東路某處鐵皮屋經營地下賭場，昨天新年前夕賭場開張營運，讓賭客把玩天九牌，岡山警分局接獲線報，昨天下午3時許發動搜索，當場帶回陳男及賭客共23人，聚賭迎新年，最終全進派出所慶祝跨年。

岡山警分局表示，該間地下賭場原為私人停車場，陳男見外觀不易被員警察覺，日前將停車場租下，擺上幾張桌椅開起賭場。

警方日前接獲線報，與霹靂小組聯合攻堅，昨天破門進入賭場後，當場逮捕賭場陳姓主持人及賭客共23人，查扣賭具紙質天九牌1副、骰子18顆、計時器1台、夾子1包及賭資7200元。