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加不加水起衝突...台中男拿電鍋狠砸九旬叔二審獲減刑
台中市王姓男子與九旬叔叔同住，去年8月間，二人因為飲水機是否加水起衝突，王持電鍋內鍋，朝叔叔頭部猛砸，造成叔叔腦震盪等傷勢，王被依重傷害未遂罪送辦，一審判刑2年6月，二審審酌王有思覺失調症，加上已獲得叔叔諒解，不追究刑事責任，改判1年10月徒刑，可上訴。
判決指出，王姓男子與高齡九旬的叔叔同住，王男在去年8月12日在住處飲酒後，要將飲水機加水，不過王叔叔告知他「不用加水，早上才加過」，沒想到引來王不滿，雙方爆發口角後，王持電鍋內鍋朝叔叔頭部猛砸，造成王叔叔腦震盪、顏面骨折、左眼球挫傷、出血等傷勢，幸好經送醫後，才沒有釀成重傷害的傷勢。
王男被依重傷害未遂罪送辦，一審時認定王涉犯重傷害未遂罪，判刑2年6月，王男認量刑過重，上訴台中高分院。
王男在審理時坦認有以電鍋內鍋攻擊叔叔的狀況，但否認有重傷害的犯意，辯稱當時是站在位於叔叔5公尺的地方，朝叔叔位置丟鍋子。
王的律師也辯護，王曾罹患思覺失調症，一時情緒失控才犯行，沒有重傷害叔叔的犯意，加上王叔叔已撤回告訴，也達成調解，同意不追究王的刑事責任。
二審審酌，王男患有思覺失調症，犯案有特殊原因跟環境，加上已與叔叔達成調解，客觀上足以引起一般人同情、憫恕，一審量刑2年6年，沒有酌減其刑，難謂允當，因此撤銷一審判決，改依重傷害未遂罪，判刑1年10月，仍可上訴。
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