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愛子修機械式車位慘遭壓死 父母索賠逾時效討不到賠償

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄27歲陳姓設備維修學徒被機械式停車位壓死，陳男的曾姓師傅被依過失致死罪判刑1年2月確定，事後陳男父母認為曾男有疏失，提告對曾索賠175萬元，只是陳男父母未注意民法2年請求權時效已過，法官最後判陳男父母敗訴，無法討回賠償。

陳姓男子2017年6月到某機電公司應徵維修員，他因為沒有相關職業證照，錄取後由曾男當「師傅」，兩人一組負責機械車位保養、維修工作，由曾在旁指導陳男維修技術。

同年8月10日下午2時許，陳男到三民區某大樓保養機械停車位，過程中以鈑手拆卸停車台油壓管，意外造成車台落下，曾男當天下午5時許，聯絡不到陳男，跑到大樓查看，才發現陳男已被壓死。

當時陳男的陳姓雇主被依過失致死罪嫌送辦，檢方調查後，將陳姓雇主及陳男任職的公司起訴，一、二審審理後，法官考量陳男以200萬元與陳姓學徒父母達成和解，判刑8年，緩刑5年，至於機電公司則依職安法科罰金10萬元確定。

事後陳男父母質疑當天帶陳男上班的曾姓師傅有疏失，對曾男提告過失，檢方偵辦時，認為曾男指派無專業證照的陳男維修機械車位，依過失致死罪將他起訴。

高雄地院審理時，法官認為陳男當時是受曾男指示，獨自到三民區的這棟大樓保養機械車位，若案發當時有曾男在旁，應可預防陳男死亡，綜合相關事證後，依業務過失致死罪，判曾男有期徒刑8月。

檢方認為量刑過輕上訴，高雄高分院審理後，合議庭認為曾男是直接指派陳男到場，案發後不僅無悔意，也未與陳男家人達成和解，考量他的犯後態度，從重改判1年2月徒刑確定。

事後陳男父母對曾男提告，求償175萬元精神慰撫金；曾男則主張陳男父母請求已過民法2年時效，應判決駁回。

高雄地院審理後，法官認為，陳男父母於2020年6月接獲陳姓雇主的刑事判決，再依判決內容在同年8月對曾男提起刑事告訴，以時序計算，陳男父母應從2020年8月就知道曾男是賠償義務人。

法官認為，陳男父母直到今年6月才對曾男提起民事訴訟，因超越民法請求權時效，請求即屬無據，判陳男父母敗訴。可上訴。

機械式車位示意圖。本報資料照片
機械式車位示意圖。本報資料照片

父母 車位

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