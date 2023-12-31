基進黨女將對決邱于軒 117條發文狂酸..挨告下場曝光
台灣基進黨發言人楊佩樺，2022年參與地方大選，在高雄林園、大寮選區對決國民黨高雄市議員邱于軒，楊高掛看板「可以胖不能壞」，還在臉書狂發117條貼文諷刺邱，邱于軒不滿，向法院提起自訴，控告楊佩樺公然侮辱及加重誹謗罪，但法院審理後，認為發文屬合理評論等範圍，判楊無罪。
楊佩樺當時參選市議員時喊出「下架邱于軒」，還在選區掛上看板搭配一句「可以胖不能壞」，雖未點名是誰，但看板在地方引起議論。
事後楊在臉書多次發文，指邱于軒夫婿涉入學校營養午餐標案，還指邱于軒是「韓流餘孽」、「沒水準兼沒衛生」，統計從2022年5月10日至同年10月12日止，楊佩樺共發文117條，許多貼文均與邱于軒有關，文末還標註「#可以胖不能壞」。
邱于軒不滿，認為楊佩樺發文已貶損她名譽，將所有貼文截圖後，委請律師向法院提起自訴，控告楊佩樺公然侮辱及加重誹謗罪。
楊佩樺挨告後辯稱，「可以胖不能壞」是她的競選標語，所有指控均有相關事證可以佐證，她的發文屬於合理評論範圍。
法院審理時，法官認為邱于軒屬於公眾人物，許多言行舉止本應接受社會大眾檢視，也要忍受相當程度之評論，若僅因楊佩樺表達方式粗鄙、尖酸刻薄就多加限制，恐讓監督各種政治、社會活動的功能無從發揮，產生寒蟬效應。
法官檢視楊佩樺發文內容，認為縱使貼文會使邱于軒不快，但發文內容並未超過憲法保障的言論自由範疇，綜合事證後判楊佩樺無罪。可上訴。
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