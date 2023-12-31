台中人赴台南被檢舉惡意逼車 法官看完影片撤罰單

台中市張姓男子在去年8月間開車前往台南，因不熟路況，右轉時沒打方向燈，險與一輛機車碰撞，遭其他用路人檢舉後，警方認定有「任意驟然變換車道迫使他車讓道」的違規，張被開罰3萬元、計3點，張不服打行政訴訟，法官看完檢舉影片後，認為張行為不符合危險駕車態樣，撤銷罰單。

判決指出，張姓男子是台中人，去年8月26日下午開車行經台南市安平區華平路、安平路，因右轉時沒有打方向燈，差點與另輛機車發生碰撞，遭後方另名駕駛檢附行車記錄器影像後，向警方檢舉。

警方認定張男有「任意驟然變換車道迫使他車讓道」的違規行為，依法告發後，由台中市交通事件裁決處開罰1.8萬元，記違規點數3點，參加道路安全講習。

張男不服向台中高等行政法院地方訴訟庭，提起行政訴訟，張男抗辯，他是台中人，不熟台南路況，都是依據導航軟體指示，行經被檢舉路段時要右轉，疏忽未打方向燈，但有減速要右轉，也始終與其他車輛保持1公尺以上距離，沒有惡意針對特定車輛有連續性挑釁行為，迫使他人讓道。

法官檢視檢舉影片後認定，張男主張因不熟路況，依車內導航指示而倉促右轉，影片中張男車輛無保持緊跟或持續追及其他車輛狀態，也無按鳴喇叭、閃爍大燈及其他欲使他車讓道的行為，可見張難當時主觀意思，應非法條規範所稱「任意」、「迫使」有不計後果、目的意圖的主觀意涵。