毒販上銬判無罪 二審法官看完錄影...未受脅迫改重判

李姓男子販售毒咖啡包被檢方依販賣三級毒品罪嫌起訴，李在檢警偵訊時都自白認罪，但法院審理時改口，稱警詢時警方違法上銬，屬於不正訊問，法官採信李男說法，認為上銬影響李男自白任意性判決無罪，檢方不服上訴，高雄高分院合議庭勘驗檢警偵詢錄影，發現李並未受到脅迫，自白取得具證據力，逆轉重判7年2月。可上訴。

警方根據線報，前年9月15日上午持搜索票到李男住處搜索，當場拘提李男製作筆錄，李男警詢時自白犯毒，檢方複訊時也認罪。

檢方根據李男證詞及藥腳自白，偵結依販賣三級毒品罪將李男起訴。但案件移審到法院後，李男改口稱自己沒有販毒，因逮捕時吃了安眠藥，作筆錄時意識不清。

李男辯護律師則稱，李男被拘提時，沒有自殘、攻擊、逃脫意圖，並沒有必須使用手銬的情況，既然筆錄在違法情況下做成，自白就無證據能力；且檢方訊問時，李男僅能回應「是」與「否」，筆錄在違法情況下作成，也不具效力。

雄院合議庭審理後，認為李男當時並無上銬拘束的正當理由，因此警詢筆錄中的自白，屬於「不正方法」取得，不具證據能力，加上無其他積極證據證明李男販毒，判他無罪。

全案關鍵在於法官舉刑事訴訟法282條規定「被告在庭時，不得拘束其身體。但得命人看守」，雖該條是針對法院開庭的規範，警詢及偵查中檢察官訊問時，並無準用這條規定，但合議庭認為這是法規之不備，不能因此就將此不利益歸究於被告。

合議庭主張，偵查中若無正當理由以手銬或腳鐐等方式拘束身體，在這情況下取得的自白就屬「不正方法」，應無證據能力，否則無異於鼓勵員警以「方便管理」為由，即可一律對犯罪嫌疑人上銬詢問，嚴重侵害人性尊嚴及自由，判李男無罪。

判決一出，在警界、法界引起熱議。高雄地檢署直指法律並未禁止警詢不能上銬，有無必要性應依個案判斷，若法官在法律未禁止情況下，單純以被告自白不具任意性，此一論點過於率斷，隨即提起上訴。

高雄高分院審理時，合議庭檢視警詢錄影，發現李在派出所雖有上銬，但員警並無脅迫、利誘等情形，且李當時也有辯護律師在場，律師也未主張上銬影響自白自由意志。

另外，檢方偵訊時，李男並未上銬，檢方採一問一答方式訊問，李未反應聽不懂等狀況，當時李的律師也在場，李男、律師不僅未當庭提出異議，二審審理期間，也未指出李男哪裡受到強暴、脅迫等情況。

合議庭認為，刑事訴訟法282條是屬審判中規定，司法警察詢問時，並無準用；李男觸犯販毒重罪，拘提後警方礙於警力不足，僅由單警詢問，而未卸下手銬製作筆錄，動機並無惡意，且無證據顯示李男自白與上銬有因果關係，自白是出於任意性，具證據能力。

合議庭綜合事證，認定李男販賣混和二種毒品以上的毒咖啡包，逆轉判7年2月有期徒刑，犯罪所得3500元沒收。可再上訴。