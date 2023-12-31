高雄男駕車撞電線桿急辯不用送醫 警發現異狀將他上銬

李姓男子今晨駕車在高雄市苓雅區武營路自撞電線桿，車頭毀損，警消到場，李男左手臂紅腫，急稱不用送醫，被警方聞到身上有濃厚酒味，李稱事發前在釣蝦場玩樂，喝了些酒，酒測數值超過每公升0.54毫克，當場被上銬。

警方指出，今天清晨5時20分許接獲苓雅區武營路一起車禍通報，警消到場，發現李姓男子（37歲）駕車，自撞電線桿，救護員檢視李男傷勢，發現他左手臂紅腫，但李卻堅稱無須送醫。

警方詢問李男車禍經過時，聞到他身上有濃濃酒氣，李才坦承事發前在自立路釣蝦場玩樂，喝了些酒。

警方當場對李施以酒測，結果超過每公升0.54毫克，當場被上銬，警詢後依公共危險罪將李移送偵辦；另依違反道路交通管理處罰條例35條1項1款，處3萬元以上12萬元以下罰鍰開單舉發，以及違反第35條9項，吊扣該車牌照2年。