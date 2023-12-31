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盤點2023主播離婚與宮鬥事件 蔡沁瑜邁向新人生

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

電視台主播是不少女生稱羨的工作，但其實主播台面上風光，私底下的辛酸及鬥爭卻不足為外人道，前主播蔡沁瑜歷經多年婚姻低潮，今年終於和同樣是媒體出身前夫登記離婚，且雙方是兩願離，並沒有打離婚官司，據蔡沁瑜友人轉述，「她新年最大的願望就是邁向新人生」。

上屆總統大選期間，蔡沁瑜接下鴻海創辦人郭台銘發言人職務，雖然後來郭台銘宣布不選，但蔡沁瑜臨場反應佳、口條與思緒清晰，總能四兩撥千斤回應媒體，被譽為「最強發言人」。她後來轉戰雲豹集團擔任公關長，現在則是超基因生技副總經理，常為了業務往返台日兩地。

蔡沁瑜育有2女1子，2011年時，大女兒「波妞」因高燒不退，到醫院抽血檢查後，發現竟然是「血癌」，讓蔡沁瑜備受打擊。蔡沁瑜這幾年陷入婚姻低潮，因此重心都轉往工作上面，約莫在半年她與前夫協議離婚，兩人決定到戶政機關辦理離婚登記，「簽完名那一刻，她如釋重負，感覺人生又是新的開始」，蔡沁瑜友人如是說。

另外，TVBS前主播張靖玲去年9月遭解雇，3名女主播宮鬥、霸凌事件因此浮上檯面，張靖玲指出，先前有報導指稱她有「剪人毛衣」，絕非事實，實情是游姓女主播將隔離霜擠到古姓女主播的高跟鞋內，卻向公司申訴是她所為，公司未經調查就認定是她做的，還將她調職處分，已構成不法侵害。

張靖玲不服被解雇，提告民事確認僱傭關係存在。受訴的士林地方法院依職權調查證據後，日前開言詞辯論，由於民事訴訟採直接審理主義，一切訴訟資料都要在言詞辯論提出，張靖玲親自出庭與前東家對簿公堂，宮鬥劇在法庭上演。

張靖玲主張，她從未職場霸凌同事，所以拒絕簽下「職場行為改善」通知書，T台卻以拒絕配合而解雇她，違反勞動基準法，因此訴請確認僱傭關係，並回復原主播職務與薪酬。

前主播蔡沁瑜今年已登記離婚。圖／報系資料照片
前主播蔡沁瑜今年已登記離婚。圖／報系資料照片

蔡沁瑜 主播 離婚

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