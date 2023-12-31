拒供槍砲來源加重刑期 法務部：尊重權責機關

槍砲彈藥刀械管制條例對拒絕供出槍支來源或供述不實者得加重其刑三分之一，修法意見分歧。 （示意圖） 美聯社

槍砲彈藥刀械管制條例對拒絕供出槍支來源或供述不實者規定加重刑罰三分之一，有討論修法。法務部對此表示，法案是政府緝槍、維護治安的手段，至於修法的爭議因法案由內政部主責，原則上尊重權責機關意見。

新修正槍砲條例於二○二三年十二月十八日三讀上路，增訂公共場所開槍，處七年以上徒刑，併科一五○○萬元以下罰金，但有關不供述來源的「加罰」法條，未涵蓋此次修法內。

對不誠實交代槍支來源應加重處罰到什麼程度？各界意見不一，討論修法時，有立法委員提案，民進黨立委陳明文、國民黨立委游毓蘭都建議加重二分之一刑期，但民進黨立委陳亭妃與王美惠則認為，維持三分之一即可。

法務部官員指出，司法偵審槍砲案除處罰原本的持有、製造、運輸、販賣基本罪名外，常處罰不到真正拿槍供人犯罪的行為，因此法律有精進必要，以針對槍支溯源。

針對「加罰」有官員表示，刑事執法上有「被告不自證己罪」原則，換句話說，持槍者對供不供出上手有行使緘默權的權利，甚至以死人來源為「幽靈抗辯」，也不能再以刑罰多科刑責，否則可能違憲。

官員說，司法警察機關維護治安、保障人民生命法益肅槍是責任之一。不過法律制定須兼顧人權保障，如何加重處罰或應不應加罰？需再研議。