「拒供槍砲來源加重刑期」 違憲？
近日新北國中割喉案，引發槍彈、刀械輕易取得爭議，彰化地檢署偵辦一起林姓男子持槍恐嚇案，查出林男的槍彈來源，是友人梁順杰提供，檢察官起訴論告期間，認為梁男對槍枝來源供述不實，違反槍砲彈藥刀械管制條例規定，建請法院加重刑期三分之一；法官認為檢察官違反「被告不自證己罪原則」，有違憲之虞，停止審判並聲請憲法法庭審查，憲法法庭已受理。
據了解，憲法法庭近日函文警政署，針對彰化地院聲請的審查案，提出答辯書與陳述意見，警政署憂心此案恐判決違憲，日前邀集法務部檢察司、刑事局、專家學者集思廣益，研商是否有合憲的空間，會議中持正反兩意見者皆有；有與會人士憂心，一旦宣告違憲，槍擊事件恐更氾濫。
起訴書指出，二○二一年三月，梁順杰在住處與林姓、楊姓友人飲酒慶生時，楊男接到弟弟「阿勳」來電，聲稱在彰化縣田尾鄉北曾村與邱姓男子爆衝突，梁男因此交付槍彈給林男，囑咐林男與楊男要毫髮無傷把「阿勳」帶回來。
林男、楊男持槍彈駕車趕赴現場，林男進入停車場時，先在副駕駛座打開車窗對空鳴槍，再持槍對邱男恐嚇，期間還更換彈匣，總計對空鳴槍五槍，隨後楊男持鋁棒毆打邱男，林男持槍托毆打邱男頭部。
林男開槍後拾起掉落彈殼，駕車返回梁順杰住處，將槍枝、彈匣與未擊發子彈交還。梁男認為警方會找上門，因此拆解槍枝裝入塑膠袋，拿去彰化縣溪湖鎮草埔路一處地點藏放。北斗分局搜索梁男住處時，發現拆解槍枝監視器畫面，梁男坦承持有槍彈，並帶警方去取出槍枝，被檢方依槍砲罪起訴。
法院審理期間，梁順杰翻供否認出借槍彈給林男，還爆料警方在搜索期間，涉及不當取供。公訴檢察官主張，梁男拒絕供述、供述不實，應依槍砲彈藥刀械管制條例第十八條第四項規定，加重其刑至三分之一。
法官認為，刑事訴訟法保障被告行使緘默權，從憲法層面來看，被告可不自證己罪，若僅因梁順杰拒絕供述或供述不實就加重刑罰，顯有違憲之虞，聲請憲法法庭審查。
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