「拒供槍砲來源加重刑期」 違憲？

槍砲彈藥刀械管制條例對拒絕供出槍支來源或供述不實者得加重其刑三分之一，修法意見分歧 。本報資料照片

近日新北國中割喉案，引發槍彈、刀械輕易取得爭議，彰化地檢署偵辦一起林姓男子持槍恐嚇案，查出林男的槍彈來源，是友人梁順杰提供，檢察官起訴論告期間，認為梁男對槍枝來源供述不實，違反槍砲彈藥刀械管制條例規定，建請法院加重刑期三分之一；法官認為檢察官違反「被告不自證己罪原則」，有違憲之虞，停止審判並聲請憲法法庭審查，憲法法庭已受理。

據了解，憲法法庭近日函文警政署，針對彰化地院聲請的審查案，提出答辯書與陳述意見，警政署憂心此案恐判決違憲，日前邀集法務部檢察司、刑事局、專家學者集思廣益，研商是否有合憲的空間，會議中持正反兩意見者皆有；有與會人士憂心，一旦宣告違憲，槍擊事件恐更氾濫。

起訴書指出，二○二一年三月，梁順杰在住處與林姓、楊姓友人飲酒慶生時，楊男接到弟弟「阿勳」來電，聲稱在彰化縣田尾鄉北曾村與邱姓男子爆衝突，梁男因此交付槍彈給林男，囑咐林男與楊男要毫髮無傷把「阿勳」帶回來。

林男、楊男持槍彈駕車趕赴現場，林男進入停車場時，先在副駕駛座打開車窗對空鳴槍，再持槍對邱男恐嚇，期間還更換彈匣，總計對空鳴槍五槍，隨後楊男持鋁棒毆打邱男，林男持槍托毆打邱男頭部。

林男開槍後拾起掉落彈殼，駕車返回梁順杰住處，將槍枝、彈匣與未擊發子彈交還。梁男認為警方會找上門，因此拆解槍枝裝入塑膠袋，拿去彰化縣溪湖鎮草埔路一處地點藏放。北斗分局搜索梁男住處時，發現拆解槍枝監視器畫面，梁男坦承持有槍彈，並帶警方去取出槍枝，被檢方依槍砲罪起訴。

法院審理期間，梁順杰翻供否認出借槍彈給林男，還爆料警方在搜索期間，涉及不當取供。公訴檢察官主張，梁男拒絕供述、供述不實，應依槍砲彈藥刀械管制條例第十八條第四項規定，加重其刑至三分之一。

法官認為，刑事訴訟法保障被告行使緘默權，從憲法層面來看，被告可不自證己罪，若僅因梁順杰拒絕供述或供述不實就加重刑罰，顯有違憲之虞，聲請憲法法庭審查。