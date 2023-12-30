竹縣前工務處長涉貪案 江良淵30萬元交保

前新竹縣工務處長江良淵等人涉收賄案，今年9月遭法院裁定羈押禁見。聯合新聞網資料照／記者巫鴻瑋攝影 前新竹縣工務處長江良淵等人涉收賄案，今年9月遭法院裁定羈押禁見。新竹地方法院今天表示，裁定江良淵以新台幣30萬元交保、黃姓公務員5萬交保，2名廠商釋放。

新竹地檢署指揮偵辦江良淵、黃姓公務員涉嫌違反貪污治罪條例等案件，今年9月持法院核發的搜索票，針對江良淵、黃姓公務員住處、辦公處所執行搜索，並同步傳喚劉姓、盧姓廠商到案說明。

經新竹地檢署專案檢察官團隊訊問後，認為江良淵、黃姓公務員，以及劉姓、盧姓廠商違反貪污治罪條例等罪嫌重大，且有勾串、滅證之虞，均向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准。

新竹地方法院今天向中央社記者表示，江良淵及劉姓、盧姓廠商等人聲請停止羈押，裁定江良淵30萬元交保、黃姓公務員5萬元交保，劉姓、盧姓廠商釋放。

知情人士向中央社記者表示，檢調搜索江良淵住處以及辦公室，於住處搜出現金，疑與豐采520事件有關。對此，新竹地檢署以偵查不公開為由，無法透露相關案情。

依公務員懲戒法規定，江良淵經法院裁定羈押禁見後即停職，新竹縣政府9月發布停職令，工務處長職務由副處長陳盈州代理。

江良淵等2名公務員及2名廠商因涉貪，9月間經新竹地檢署向新竹地方法院聲請羈押禁見；新竹地方法院9月8日晚間陸續召開羈押庭，9月9日裁定4人均羈押禁見。