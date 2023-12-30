主播宮鬥案 張靖玲聲明酸前東家「首重查證」極盡諷刺
TVBS主播宮鬥事件鬧上法院，近日開庭言詞辯論，訴訟內容也曝光，法官諭知明年1月宣判，前主播張靖玲今對外聲明，強調自己未有相關報導所指「剪人毛衣」行為，也批TVBS未查證不實言論，公開指述張有相關爭議行為，顯然未達其向來標榜「首重查證，避免道聽塗說，刻意曲解事實」的道德守則。
張靖玲委由律師發布聲明，指其無相關報導所稱「剪人毛衣」行為，該行為純屬事件中，在古姓主播高跟鞋內擠隔離霜，和在鍵盤上潑卸妝水的游姓主播所虛構的，絕非事實。
另，TVBS公司未查證相關不實言論，在公開場合直接指述張女有相關爭議行為，顯然未達其向來標榜「 首重查證，避免道聽塗說，刻意曲解事實」的道德守則，可謂極盡諷刺，也凸顯勞工面臨資方嚴重地位不對等問題。
全案源於TVBS去年初爆發「主播宮鬥」事件，後續興訟歷經1年多，士林地院今年12月28日開庭言詞辯論，訴訟內容隨之曝光，全案爭點在於調職、解雇是否違反勞基法，法官諭知將於明年1月18日上午9時30分宣判。
言詞辯論時，張靖玲的訴訟代理人說，碰觸同事物品是辦公室常見的事，古姓主播也常碰觸同事東西，TVBS未調查完成且未通知改善就對張調職處分；TVBS提出的申訴者報告，游與他人的對話中，顯示游才是加害古的人，公司卻在調查未結束之際直接將張調職，調職、解雇程序不公正。
TVBS訴訟代理人說，調職原因不全然是游的申訴內容，公司只認定張2021年10月13至27日對古的侵害行為，且與古的申訴內容相符；張、古座位不相鄰，可見張刻意至古的座位施加侵害行為，惡性重大，按職業安全衛生法規有調動必要，處分皆有正式通知，對於「降調」一詞，主播與資深文字記者無優劣之分，勞動條件相同。
張有明確侵害同仁事實，不得以公司行政調查程序完備與否作為拒絕調動、提供勞務的正當理由，TVBS調動、解雇均屬合法；此案有勞工代表參與，沒有偏頗。
據悉，此案卷證資料包含游姓主播的申訴書，內容提及游在古的高跟鞋內擠隔離霜，又看見張剪破古的毛衣；張靖玲辯結後指出，否認剪人毛衣外，又爆料有同事帶著風水師到主播台貼符、擺陣，此人其實就是古姓主播，指古刻意未經他人同意觸碰另名主播物品，也是「有所本」的。
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