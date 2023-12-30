新北退休男遭詐800萬 再約詐團車手超商面交百萬 警扮顧客逮3人

新北市一名退休男子誤信網路不實投資廣告，加入股市分析群組，遭詐800萬元， 詐團車手前天相約超商面交100萬元，板橋警方扮顧客埋伏逮車手張姓男子等3人到案，警詢後依詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據了解，退休的61歲葉姓男子今年10月透過YouTube看到股票訊息，點入廣告提供的LINE，集團以假客服和假交易平台誆騙，聲稱與「永明」及「沐德」投顧有合作，可賺取股票利潤。葉男先後與對方7次面交，欲出金時被推託需再繳保證金，才發現受騙，損失800萬元。

板橋派出所經與被害人溝通配合，假意繼續投資及繳納保證金，由專案人員部署誘捕偵查，等候詐欺集團指示赴約面交。本月28日下午3時，依詐團指示在板橋區南雅東路某間超商面交，專案人員佯裝店內顧客埋伏，見詐團車手張姓男子上前與被害人接洽，簽訂「現儲憑證收據」等假文件，交付贓款時，警方立即上前表明身分當場逮捕，當場查扣犯罪聯繫手機2支、假證件及收據等證物。

警方隨後在超商隔壁的娃娃機店內，查獲一同前來面交負責把風監控手陳姓男子及收水手鍾姓男子2人到案，並於2人身上查扣犯罪聯繫手機共3支，警詢後全案依詐欺罪、洗錢防制法移送檢方偵辦。