女騎士輾滿地黃泥摔斷手 台中市府辯人少沒法及時清 仍判國賠71萬

台中林姓女子騎機車上班途中，經清水區吳厝二街因滿地黃泥滑倒摔斷右手，對台中市政府提國賠132萬元，中市府抗辯稱，人力不足無法即時清理，林女有判斷力卻仍強行通過才自摔；法院查，中市府經通報已知現場泥濘，卻僅通報未設標語或封鎖管理有欠缺，判國賠71萬多元，可上訴。

林女主張，她2021年6月1日上午7點50分騎機車經清水區吳厝二街，因道面滿地黃泥未清除，也無警告標示，導致她連人帶車摔倒釀右手骨折，依醫藥、勞動力減損、薪資損失及精神撫慰等，一共向台中市政府求償國賠132萬6927元。

台中市政府抗辯稱，現場路段低於農地擋土牆、水土保持不佳，每逢暴雨黃土沖刷導致泥流，但屬偶發不可抗力，且考量還有其他汽車，無法已封鎖阻斷道路，加上機具、人力不足，只能通知養工處並排清除時間，無法立即於雨勢暫停即時清理。

中市府還說，林女是自己判斷認為可安全通過，貿然從泥濘堆積處通過而自摔，不可歸責於市府沒即時清理，也質疑她當下沒叫救護車，時隔5小時才就醫，難判斷她摔車真正原因。

台中地院查，中市府自認5月31日發生暴雨，清水區公所發現案發地有泥濘，環保局獲通知於6月1日早上7點25分巡查，也僅委託養工處協助清除，沒封鎖或設警告標語，可見中市府管理有欠缺。