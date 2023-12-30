飆仔退散！和平警一晚攔查罰8車 車主吞萬元並令改回

台中市和平區台8線是通往谷關風景區的主要道路，假日更是熱門景點，和平警分局執行「環、警、監聯合稽查」，1晚取締8輛車，共開出1萬餘元罰鍰，並令車主回復標準規範，否則再度稽查可連續開罰。

昨晚9點到11點，和平警分局在台8線上共攔檢25輛車，14輛無改裝當場放行，5輛已有檢測紀錄；現場實施檢測6輛，有1輛改裝排氣管，違規拆除消音塞，取締告發噪音超標車輛1件，依規告發祭出3000元罰鍰。

另，取締排氣檢驗不合格車輛3件，依空污管制法告發共計4500元。同時稽查舉發擅自增減原規格設備等違規4件，依道路交通管理處罰條例告發共計罰鍰3600元。