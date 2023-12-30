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飆仔退散！和平警一晚攔查罰8車 車主吞萬元並令改回

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市和平區台8線是通往谷關風景區的主要道路，假日更是熱門景點，和平警分局執行「環、警、監聯合稽查」，1晚取締8輛車，共開出1萬餘元罰鍰，並令車主回復標準規範，否則再度稽查可連續開罰。

昨晚9點到11點，和平警分局在台8線上共攔檢25輛車，14輛無改裝當場放行，5輛已有檢測紀錄；現場實施檢測6輛，有1輛改裝排氣管，違規拆除消音塞，取締告發噪音超標車輛1件，依規告發祭出3000元罰鍰。

另，取締排氣檢驗不合格車輛3件，依空污管制法告發共計4500元。同時稽查舉發擅自增減原規格設備等違規4件，依道路交通管理處罰條例告發共計罰鍰3600元。

和平警分局表示，元旦連續假期將不定期加強交通違規取締，依道路交通管理處罰條例規定，超速違規可處1200元以上2400元以下罰鍰；如超過規定最高時速40公里，最重可處36000元罰鍰，切勿以身試法，與荷包過不去。

台中市和平區台8線是通往谷關風景區的主要道路，和平警分局執行「環、警、監聯合稽查」，1晚取締8輛車，共開出1萬餘元罰鍰。圖／台中市警察局和平分局提供
台中市和平區台8線是通往谷關風景區的主要道路，和平警分局執行「環、警、監聯合稽查」，1晚取締8輛車，共開出1萬餘元罰鍰。圖／台中市警察局和平分局提供
台中市和平區台8線是通往谷關風景區的主要道路，和平警分局執行「環、警、監聯合稽查」，1晚取締8輛車，共開出1萬餘元罰鍰。圖／台中市警察局和平分局提供
台中市和平區台8線是通往谷關風景區的主要道路，和平警分局執行「環、警、監聯合稽查」，1晚取締8輛車，共開出1萬餘元罰鍰。圖／台中市警察局和平分局提供
台中市和平區台8線是通往谷關風景區的主要道路，和平警分局執行「環、警、監聯合稽查」，1晚取締8輛車，共開出1萬餘元罰鍰。圖／台中市警察局和平分局提供
台中市和平區台8線是通往谷關風景區的主要道路，和平警分局執行「環、警、監聯合稽查」，1晚取締8輛車，共開出1萬餘元罰鍰。圖／台中市警察局和平分局提供

空污 車主 台中市

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