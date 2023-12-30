苗栗小貨車載運事業廢棄物要填補山溝 翻車意外敗露

70多歲古姓小貨車駕駛受地主委託載運疑似事業廢棄物到大湖鄉榮興段土地，要作為填補土地使用，不料因不熟悉路況貨車翻落路邊駁坎，他受傷送醫住院；警方據報到場處理，並會同環保局等單位會勘，確認對方載運用來填補土地水溝的為事業廢棄物，全案將依廢棄物清理法函送檢方偵辦。

大湖警方12月25日接獲報案，報案人表示她持有的土地遭棄置廢棄物，大湖警分局前往現場查看處理，並通報鄉公所、環保局等單位會勘。

報案人發現她持分的土地遭人傾倒疑似廢棄物，並有小貨車翻落路邊駁坎，警方調查後發現是土地另一名持分人委託古姓駕駛，準備填補下方自有土地的水溝造路供車輛通行，等填料集中後再一次下料，不料還未載運完成，就發生翻車意外，導致工程停擺，現場未立即清理、移置散落的事業廢棄物，相關單位會勘認定現場要填補的材料為事業廢棄物。