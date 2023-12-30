影／菜市場眾人中就「他」最怪 擺攤男謊報胞兄長身分遭雄警逮

高雄警察局岡山分局橋頭分駐所2名警員，周三上午9時許巡邏行經橋頭橋新六路附近菜市場時，發現路旁擺攤的49歲黃姓男子形跡可疑，一見警上前盤查，神情明顯慌張，一開始還謊報哥哥的身分，因面容差異太大，反倒讓警識破，黃男通緝犯，當場將他逮捕解送歸案。

「這才是你吧！」警員李家寶對著正在擺攤的黃男盤問，因為員警巡邏行經菜市場，眾人之中就屬黃男反應詭異，一見警就想躲藏，雖然黃男謊報哥哥身分，但李家寶怎麼看都不是身分證照片上的人，反倒像極了弟弟。

經查，黃男為近期橋頭地檢發布通緝犯，因不能安全駕駛及傷害罪嫌，檢方通知他到案說明，黃男無故不到，也未通知檢方更改到案時間，因此被發布通緝。