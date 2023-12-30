電鍋砸94歲叔叔頭致顱骨骨折 法院認暴怒姪無殺人犯意

台中王姓男子因「飲水機要不要加水」和94歲的叔叔衝突，酒後竟拿電鍋內鍋狠砸他頭，打到對方腦震盪、顏面骨折，一邊還痛罵「畜生」、「打到你死」，法院一審依重傷害未遂判他2年6月，二審以王僅打1下且叔叔恢復良好，雙方調解，依情堪憫恕減刑後撤銷改判他1年10月，可上訴。

台中地檢起訴指出，王男（62歲）失業常在家喝酒，會朝叔叔叫囂、責罵，2022年8月12日不滿叔叔對於飲水機要不要加水一事表示意見，竟拿電鍋的金屬內鍋猛砸叔叔的頭，還邊罵「畜生」、「不是很猛？你再爬起來啊」、「我直接打到你死」。

叔叔被毆到腦震盪、顏面骨折，眼球也挫傷出血，經家人制止送醫才倖免於死。檢方訊時，王辯稱「不知道電鍋內鍋會砸到叔叔的頭」，叔叔則證稱，姪子暴跳如雷和他爭執，被內鍋砸頭自己摀著頭止血，檢方認為王有殺人犯意，偵結依家暴殺人未遂罪嫌起訴他。

台中地院一審時，王均否認殺人未遂或重傷未遂，其辯護人表示，王是一時氣憤，後續沒繼續攻擊，且叔侄平時同居，王也長期照顧對方，彼此無重大冤仇，無殺人犯意。

一審認為，王砸了1下就停止攻擊，且當時酒醉雖揚言「要打到你死」，應是酒後誇大洩憤之詞，且根據衝突原因，難想像王有殺害叔叔動機，認定主觀無殺人犯意，但朝高齡94歲叔叔砸頭，造成顱骨骨折、腦出血，顯非僅有傷害故意，依重傷害未遂罪判他2年6月。

王不服上訴，辯稱僅有傷害犯意，對重傷害未遂仍否認，並希望二審考量他是家中經濟支柱、情緒不穩等，請求從輕量刑。

台中高分院二審考量，王經診斷有焦慮、失眠，當時處於酒後心神狀態，情緒易失控，且當時僅有拿內鍋猛砸叔叔1下，別無其他粗暴攻擊行為，且叔叔救治後恢復良好，未造成腦部重大不治或難治重傷害，考量王已和叔叔調解成立，對方也不追究。

二審認為，王的行為和反覆施暴情形有別，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑，撤銷改判他1年10月。