里長赴陸受招待 多人交保

檢察機關近期大陣仗偵辦赴大陸旅遊接受招待案，遭質疑以往國人赴陸接受部分招待，為何里長不能？最高檢察署指出，此次選舉有村里長赴陸接受招待，與選舉時間接近，是有目的性資助，並對選舉意向做指示，對選舉會產生實質影響，明顯違法。

最高檢解釋，如果是單純兩岸或國際交流與選舉活動無關且無違法疑慮者，並不是司法機關要追訴的對象。

選戰倒數，全台有不少赴陸接受招待旅遊案件持續偵辦。台南市南區文南里長陳清泉被控十一月十八至二十五日，招募多名里長赴廣東省東莞及中山市進行八天七夜旅遊，有里長身分者僅支付一萬六千元機票，食宿、交通費全免。陸方官員逐桌發愛奇藝會員卡，宣傳「支持兩岸一家親候選人」，檢方傳喚陳男到案後聲押禁見，法院認事證不足，裁定請回。

台中市八名里長，十至十二月受招待赴廈門旅遊，四天三夜團費僅七千五百元，並與當地官員碰面接受「指示」，中檢訊後依反滲透法命六名里長各以三至十萬元交保，另二名里長請回。