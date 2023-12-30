聽新聞
test
0:00 / 0:00
里長赴陸受招待 多人交保
檢察機關近期大陣仗偵辦赴大陸旅遊接受招待案，遭質疑以往國人赴陸接受部分招待，為何里長不能？最高檢察署指出，此次選舉有村里長赴陸接受招待，與選舉時間接近，是有目的性資助，並對選舉意向做指示，對選舉會產生實質影響，明顯違法。
最高檢解釋，如果是單純兩岸或國際交流與選舉活動無關且無違法疑慮者，並不是司法機關要追訴的對象。
選戰倒數，全台有不少赴陸接受招待旅遊案件持續偵辦。台南市南區文南里長陳清泉被控十一月十八至二十五日，招募多名里長赴廣東省東莞及中山市進行八天七夜旅遊，有里長身分者僅支付一萬六千元機票，食宿、交通費全免。陸方官員逐桌發愛奇藝會員卡，宣傳「支持兩岸一家親候選人」，檢方傳喚陳男到案後聲押禁見，法院認事證不足，裁定請回。
台中市八名里長，十至十二月受招待赴廈門旅遊，四天三夜團費僅七千五百元，並與當地官員碰面接受「指示」，中檢訊後依反滲透法命六名里長各以三至十萬元交保，另二名里長請回。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言