聽新聞
test
0:00 / 0:00

郭台銘連署案／周典論羈押抗告 二審遭駁回

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣議長周典論因涉總統副總統選舉罷免法遭屏東地院收押禁見，周典論提抗告，二審高雄高分院今裁定駁回。圖／報系資料照
屏東縣議長周典論因涉總統副總統選舉罷免法遭屏東地院收押禁見，周典論提抗告，二審高雄高分院今裁定駁回。圖／報系資料照
鴻海創辦人郭台銘爭取獨立參選總統，屏東縣傳出有人搜集個資，屏東地檢署25日搜索挺郭大將、屏東縣國民黨籍議長周典論住處，帶回周與其擔任特助三女兒周孟蓉調查，檢方依違反總統副總統選舉罷免法向法院聲押周典論獲准，周孟蓉50萬元交保。

周典論27日提抗告，二審高雄高分院昨天裁定駁回，副議長盧文瑞說，意料之中，持續發動抗爭，抗議司法不公。

周典論的次女、屏東市長周佳琪昨說，對抗告駁回的結果不意外，相信司法會還父親公道，偵查不公開，後續交由律師處理。

她擔心父親在裡面身體，近日天氣變冷，也不能寄衣服進去，多買幾件被子，但也不曉得能不能買這麼多件，父親平常在吃心臟保養的藥物也都有送進去，「希望父親能盡快回來」。

副議長盧文瑞批，政治介入司法，上面有人在指揮地方辦案人員，郭台銘又沒選舉，為什麼選此時收押？這不是很敏感嗎？司法不公，會繼續抗議到底，抗告結果就是政治迫害。

屏東地院26日裁定周典論收押禁見，屏東地院表示，周辯稱所交付資金用於催促連署書數量工作費，但有多名證人就周典論交付資金，是為特定人連署的用途，並有其他扣案證據可佐證，認周涉犯總統副總統舉罷免法，情節重大，有勾串共犯、證人及湮滅證據的疑慮，裁定羈押禁見。

二審高雄高分院認為原審裁定並無不妥，昨下午裁定抗告駁回，不得再抗告。

屏東縣 周典論 司法

延伸閱讀

屏縣議長周典論遭羈押提抗告 高分院二審駁回

周典論涉郭台銘連署行賄遭押 高雄高分院駁回抗告

趙少康質疑檢察官受政治影響收押議長周典論 屏檢提3點澄清

周典論遭收押 蔣根煌曝上凱道當天周預告「幫侯站台會被搜索」

相關新聞

土地變國有要塗銷遭拒 請求還地有時效…違憲！

政府一九六五年辦理土地總登記，因當時資訊、權利意識不足，長年受日本教育的地主石羅不識中文，沒有辦理登記，土地被視為無主而...

里長赴陸受招待 多人交保

檢察機關近期大陣仗偵辦赴大陸旅遊接受招待案，遭質疑以往國人赴陸接受部分招待，為何里長不能？最高檢察署指出，此次選舉有村里...

郭台銘連署案／周典論羈押抗告 二審遭駁回

鴻海創辦人郭台銘爭取獨立參選總統，屏東縣傳出有人搜集個資，屏東地檢署25日搜索挺郭大將、屏東縣國民黨籍議長周典論住處，帶...

告白同學遭拒 男殺男判無期

黃姓男子向施姓男同學告白遭拒，憤而砍殺十三刀致死，台中地院昨依殺人罪判黃無期徒刑，符合檢方求刑基準，檢方坦言「比過去花十...

國內首例女行員成詐團內應助洗錢 桃園地院判決出爐

某銀行28歲女行員朱紫彤遭詐團吸收，協助成員辦理綁約、調額，藉此提高轉帳額度限制，利用職權與詐團裡應外合，導致300餘名...

遭控招攬里長赴陸旅遊且收賄 檢方聲押台南1里長被駁回

台南地檢署據報，台南南區文南里長陳清泉涉接受大陸資助，11月間招募多名里長等赴大陸廣東省進行8天7夜旅遊並接受落地招待，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。