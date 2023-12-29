涉招攬赴中國旅遊介選 藍營竹縣議員10萬元交保

中央社／ 新竹縣29日電

藍營某新竹縣議員涉嫌招攬村里長等地方人士以市價不相當團費至中國旅遊及接受招待，並為特定候選人助選。竹檢今天表示，訊後諭令新台幣10萬元交保。

新竹地檢署今天發布新聞稿指出，涉案男子及韓姓旅遊業者今年8至10月間招攬村里長等地方人士以市價不相當團費至中國旅遊，並接受落地招待食宿，期間中國人員還宣傳「支持特定政黨候選人」等言論。

檢方向中央社記者表示，經檢察官王遠志及謝宜修日前指揮新竹縣調站、新竹市調查站、新竹縣專勤隊等共同偵辦，並持搜索票搜索涉案男子及韓姓旅遊業者住居所，另傳喚、通知出遊團員25人到案。

檢方指出，涉案男子、韓姓旅遊業者涉嫌違反總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法、反滲透法及刑法受賄等罪嫌，分別諭令涉案男子新台幣10萬元交保、韓姓旅遊業者20萬元交保，其餘參加旅遊者均請回。

檢方表示，2024年選舉進入倒數，為加深民眾對反賄選等認識，日前也與新竹縣政府警察局橫山分局合作在內灣火車站宣導，若遇有賄選、假消息、境外勢力介選及選舉賭盤等行為，民眾應挺身而出檢舉不法。

地方人士向中央社記者表示，涉案男子為藍營新竹縣議員。對此，新竹地檢署指出，個人細節無法透露。

新竹

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