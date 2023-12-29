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國三生割頸案外案？招魂隔天8男校門口叫囂 與涉案少女有這層關係

基隆里長涉大陸介選更裁再被羈押 密集往來又刪官員對話

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆地檢署偵辦大陸疑資助赴陸旅遊介選案，信義區孝岡里長吳石金原被羈押，後改為50萬交保，高院二度發回更裁，基隆地院今天上午開第三次羈押庭，因吳短期密集前往大陸6次，又刻意刪除手機大陸官員對話紀錄，有逃亡、滅證之虞，再度被羈押禁見。

14日遭羈押的信義區孝岡里長吳石金不服提出抗告，高等法院撤銷發回更裁，基隆地方法院23日晚召開羈押庭，吳石金改50萬元交保，但限制出境。

基隆地檢26日抗告，高等法院昨天撤銷交保裁定，二度發回更裁；基隆地院今天上午開第三次羈押庭，基檢說，因吳短期密集前往大陸6次，又刻意刪除手機大陸官員對話紀錄，有逃亡、滅證之虞，有羈押必要；法官裁准羈押。

檢調指出，吳石金受大陸地區山東省煙台市台灣辦公室指示、委託及資助，招攬其他15位里長及親友共組33人旅遊團，6天5夜山東旅遊團「免費」遊。

該6天5夜山東旅遊團，團員只要付5500元，到大陸後再退還人民幣1000元，形同「免費」。陸續傳喚29人到案，14日依涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪嫌送辦。

檢調說，該團團員赴陸後即受落地招待，旅遊過程中有大陸台辦人員陪同，大陸當地交通、景點、餐廳、住宿等費用均由陸方全部支付，陸方並安排高檔飯店、豐盛飲食招待，飯席間煙台市台辦主任、副主任、科長及山東省青島市台灣事務辦公室副主任等人均到場。

團員供出，他們有向團員發表「 國民黨是自己兄弟、是我們自己的」、「兄弟如手足」、「要支持自己人」、「不要支持民進黨和主張祖國分裂的政黨」等涉及選舉之相關內容，誘使團員於明年選舉支持特定政黨或不投特定政黨，席間並嚴禁拍照或錄影，以規避查緝。

基隆里長涉大陸介選更裁再羈押，密集往來又刪官員對話。本報資料照片
基隆里長涉大陸介選更裁再羈押，密集往來又刪官員對話。本報資料照片

基隆

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