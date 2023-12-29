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國三生割頸案外案？招魂隔天8男校門口叫囂 與涉案少女有這層關係

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檢察官花10倍努力 國審指標判決說服職業、素人法官

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

全台首宗國民法官案今揭曉，黃姓男子向施姓男同學告白遭拒就13刀砍死他，台中地依殺人罪判黃無期徒刑，完全符合檢方求刑基準，公訴檢察官坦言「比過去花10倍以上努力蒞庭」；法界分析，本案除國民法官，也至少有1名職業法官投判無期，可說是同時說服職業、素人法官的指標性判決。

全案為，黃男（22歲）東海大學法律系畢業，因愛慕同校、介紹他進直銷公司的施姓男子，黃向施表白遭拒，去年10月20日躲在施租屋處並持刀刺死施，今年1月5日繫屬台中地院成全台首件國民法官案，中檢指派檢察官張凱傑、陳隆翔及黃芝瑋蒞庭，主張黃犯殺人罪，求處無期刑。

台中地檢署公訴組主任檢察官鄭葆琳審理時均到場旁聽，她表示今宣判結果很替被害家屬感動，事發從警方、被害家屬、法官及公訴檢察官團隊，每一個過程都投注大量心力。

她認為，過去民眾可能對司法不了解，在國審案件中，檢審辯三方清楚將證據、主張等細節一一檢視，讓判決過程更立體精緻化，是能讓民眾理解「法官為什麼這樣判。」

鄭也說，目前監所內的矯正量能，是有包括心理輔導諮商機制，針對黃男的狀況採取不同方式、接續矯治，比起他目前因人際困擾始終交不到朋友，施以長期刑並非壞事。

張凱傑坦言，蒞國審案件相較過去一般公訴案件，投注時間、精神高達10倍以上，要將艱澀法律條文在短時間內，以口語搭配PTT方式讓國民法官理解，也向合議庭傳達檢方證據、主張訴求及量刑理由。

張也說，本案除鞏固黃男犯罪事實，他們也在意草屯療養院鑑定醫師建議，包括黃男有自閉症、憂鬱疾患等，雖不符刑法第19條減刑要件，且現今醫學上無治療方法，在預防再犯前提下盼黃能在監所內透過長時間諮商扭轉。

張說，判決結果一方面讓被害家屬得到寬慰，同時讓黃和社會隔絕接受矯治，是目前最合適的方法，檢方求刑也考慮被告，並非一概要他全受「非難性」處罰。

「求刑前確實很掙扎」陳隆翔指出，因黃男非法律上定義的精神疾病，而是因兒童時期開始出現的人際障礙，隨著年齡增長內化，從鑑定醫師專業來看，若遇到重大事件加上長期諮商，是有機會矯治其人格。

黃芝瑋認為，檢方在法律基礎上求刑，這次也彰顯檢察官和被害家屬站在一起，國審案件中蒞庭傳達出檢察官有別於追訴犯罪的多面向價值，包括對被告的權利保障、預防犯罪及後續矯正，讓民眾更了解檢察官身為公益代表人的身分。

台中地院承審全台首宗國民法官案，台中地檢指派公訴檢察官張凱傑（左）、陳隆翔（右）及黃芝瑋（中）負責蒞庭。記者曾健祐／攝影
台中地院承審全台首宗國民法官案，台中地檢指派公訴檢察官張凱傑（左）、陳隆翔（右）及黃芝瑋（中）負責蒞庭。記者曾健祐／攝影

國民法官 檢察官 醫師

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