球員遲到、髮型不符 台南國中教練敲頭、拉髮判拘役

前職棒選手陳峰民2010年遭起訴打假球，最後無罪定讞，轉任台南崇明國中棒球隊教練，今年2月間不滿球員遲到，髮型不符球隊規定，他持橡皮筋彈嘴唇且掌摑球員，甚至以拳頭敲打頭部等，致球員感到頭暈、目眩而挨告，法官認他成年人故意對少年犯傷害罪處拘役35日。

檢警調查，陳在國中擔任棒球隊教練，且明知該國中棒球隊隊員為2年級學生，是未滿18歲少年。今年2月6日12時許，在該國中校園內，因不滿球員遲到，髮型未符合球隊規定，持橡皮筋彈其嘴唇數下、掌摑一下，雖未成傷。

但他再以拳頭敲打球員頭部，並拉扯其頭髮，致球員頭部頂部位挫傷，並感到頭暈、目眩，經球員告訴家長，引發不滿，到醫院驗傷提告。校方也因家長投訴，通報該起校安事件。