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球員遲到、髮型不符 台南國中教練敲頭、拉髮判拘役

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

前職棒選手陳峰民2010年遭起訴打假球，最後無罪定讞，轉任台南崇明國中棒球隊教練，今年2月間不滿球員遲到，髮型不符球隊規定，他持橡皮筋彈嘴唇且掌摑球員，甚至以拳頭敲打頭部等，致球員感到頭暈、目眩而挨告，法官認他成年人故意對少年犯傷害罪處拘役35日。

檢警調查，陳在國中擔任棒球隊教練，且明知該國中棒球隊隊員為2年級學生，是未滿18歲少年。今年2月6日12時許，在該國中校園內，因不滿球員遲到，髮型未符合球隊規定，持橡皮筋彈其嘴唇數下、掌摑一下，雖未成傷。

但他再以拳頭敲打球員頭部，並拉扯其頭髮，致球員頭部頂部位挫傷，並感到頭暈、目眩，經球員告訴家長，引發不滿，到醫院驗傷提告。校方也因家長投訴，通報該起校安事件。

陳峰民事後坦承犯行，但迄未與球員及家長達成民事上和解獲得其諒解等一切情狀，台南地院認他成年人故意對少年犯傷害罪處拘役35日，可易科罰金，可上訴。

崇明國中棒球教練陳峰民事後坦承犯行，台南地院認他成年人故意對少年犯傷害罪處拘役35日，可易科罰金，可上訴。圖／本報資料照
崇明國中棒球教練陳峰民事後坦承犯行，台南地院認他成年人故意對少年犯傷害罪處拘役35日，可易科罰金，可上訴。圖／本報資料照

傷害罪 髮型 台南

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