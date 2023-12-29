遭網傳買票 張秀華赴嘉檢提告盼遏止抹黑

藍營立委候選人張秀華（左三）大陣仗到嘉檢按鈴，控告有人社群散發她買票謠言。聯合報系記者魯永明／攝影 國民黨嘉義市立委參選人張秀華今天到嘉義地檢署按鈴提告，她指出，有LINE群組散播「嘉義市國民黨立委候選人買票」不實言論，為遏止選舉抹黑造謠歪風，盼司法單位盡速偵辦。

張秀華今天在律師團及多名嘉義市議員陪同下到嘉義地檢署按鈴控告，希望司法單位盡速偵辦

張秀華說，她是代表國民黨唯一提名立委參選人，昨天晚間傳出有名為「林賈美」不明人士，涉嫌在Line群組中，貼文散播「嘉義市國民黨立委候選人已開始大量撒錢買票」等不實言論。

張秀華也提到，日前有許多里長參加某里長生日餐會，一起吃薑母鴨，卻遭檢警約談，引發疑慮恐懼，影響支持者投票。她痛批，散播買票不實謠言是選舉「奧步」，意圖使人不當選，違反選罷法、讓民主倒退。

張秀華委任律師林德昇指出，名為「林賈美」在LINE群組所言非事實，已觸犯公職人員選舉罷免法第104條意圖使人不當選罪嫌，因為國民黨立委參選人只有張秀華，意圖影響選民投票意願，使張秀華不當選。