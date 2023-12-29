遭網傳買票 張秀華赴嘉檢提告盼遏止抹黑

中央社／ 嘉義市29日電

藍營立委候選人張秀華（左三）大陣仗到嘉檢按鈴，控告有人社群散發她買票謠言。聯合報系記者魯永明／攝影
藍營立委候選人張秀華（左三）大陣仗到嘉檢按鈴，控告有人社群散發她買票謠言。聯合報系記者魯永明／攝影
國民黨嘉義市立委參選人張秀華今天到嘉義地檢署按鈴提告，她指出，有LINE群組散播「嘉義市國民黨立委候選人買票」不實言論，為遏止選舉抹黑造謠歪風，盼司法單位盡速偵辦。

張秀華今天在律師團及多名嘉義市議員陪同下到嘉義地檢署按鈴控告，希望司法單位盡速偵辦

張秀華說，她是代表國民黨唯一提名立委參選人，昨天晚間傳出有名為「林賈美」不明人士，涉嫌在Line群組中，貼文散播「嘉義市國民黨立委候選人已開始大量撒錢買票」等不實言論。

張秀華也提到，日前有許多里長參加某里長生日餐會，一起吃薑母鴨，卻遭檢警約談，引發疑慮恐懼，影響支持者投票。她痛批，散播買票不實謠言是選舉「奧步」，意圖使人不當選，違反選罷法、讓民主倒退。

張秀華委任律師林德昇指出，名為「林賈美」在LINE群組所言非事實，已觸犯公職人員選舉罷免法第104條意圖使人不當選罪嫌，因為國民黨立委參選人只有張秀華，意圖影響選民投票意願，使張秀華不當選。

張秀華 嘉義 國民黨

延伸閱讀

影／張秀華大陣仗到嘉檢按鈴 控告有人社群散發她買票謠言

嘉義市立委選舉不辯論 1月6日有線電視台一輪發表政見

陳其邁嘉義市陪立委王美惠車隊拜票 韓國瑜明天為張秀華助選

吃薑母鴨慶生聯誼！14名里長被約談 里長太太嚇壞：不知丈夫犯何罪？

相關新聞

基隆里長涉大陸介選更裁再被羈押 密集往來又刪官員對話

基隆地檢署偵辦大陸疑資助赴陸旅遊介選案，信義區孝岡里長吳石金原被羈押，後改為50萬交保，高院二度發回更裁，基隆地院今天上...

檢察官花10倍努力 國審指標判決說服職業、素人法官

全台首宗國民法官案今揭曉，黃姓男子向施姓男同學告白遭拒就13刀砍死他，台中地依殺人罪判黃無期徒刑，完全符合檢方求刑基準，...

黃國昌爆料洪耀福在「民進黨中央黨部」喬股權 獲法院認證為真

民眾黨不分區立委候選人黃國昌2021年時，2度在臉書爆料民進黨前秘書長洪耀福在中央黨部介入科學城物流公司股權交易案，洪自...

遭控招攬里長赴陸旅遊且收賄 檢方聲押台南1里長被駁回

台南地檢署據報，台南南區文南里長陳清泉涉接受大陸資助，11月間招募多名里長等赴大陸廣東省進行8天7夜旅遊並接受落地招待，...

不懂漢字...未於1965年辦登記土地變國有 憲法法庭判判例違憲

憲法法庭審理最高法院1981年台上字第311號民事判例，其中「系爭土地如尚未依吾國法令登記為被上訴人所有，而登記為國有後...

疑統戰機構招待赴陸旅遊 新竹多位村里長遭檢方查辦

新竹縣多位村里長涉嫌在今年8月到10月間，接受中國大陸統戰部門赴北京、天津旅遊，牽扯出疑似是由新竹縣議員張益生負責牽線，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。