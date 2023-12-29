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7500低價團赴廈門受招待 台中8里長涉嫌反滲透法遭搜索

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中北區、西屯區8名里長涉嫌接受旅行社黃姓男子安排，今年10至12月赴大陸廈門招待旅遊，還和當地官員碰面接受「具體指示」，其中4天3夜團費竟只要7500元遠低於市價，台中地檢署掌握情資昨兵分多路搜索，訊後依違反反滲透法等命6名里長、黃男各3至10萬元交保，另2名里長請回。

台中地檢署指出，昨指揮警方、調查局及專勤隊，搜索包括北區、西屯區8名里長辦公室及住處，以及旅行社等地，一共傳喚8名里長、28名里民及1名旅行社人員到案。

檢方查，旅行社黃姓負責人擔任台灣觀光旅遊聯盟總會顧問及大陸廈門市集美區政協委員，目前仍滯留在大陸未返台，黃指示張姓員工負責安排2名黃姓、張姓、賴姓、2名廖姓、賴姓及唐姓一共8位里長還有多位里民到大陸旅遊。

檢方發現，8名里長經過黃男接洽後，受到廈門市台辦辦公室邀請，透過黃所屬旅行社以遠低於市價的7500元團費，今年10月31日至11月3日、12月7日，及12月10日，分別到廈門集美區以「兩岸社區交流座談」名義接受落地招待。

據了解，里長、里民赴陸和當地官員碰面，由陸方人員針對台灣明年總統大選下指導棋或具體指示，企圖影響大選結果。

檢方訊問後認為8名里長、旅行社黃男等涉有重嫌，依違反總統副總統選舉罷免法第86條第1項、公職人員選舉罷免法第99條第1項，受滲透來源委託、指示、資助，而對有投票權 之人行賄等罪嫌。

檢方訊後諭知張姓、2名黃姓、賴姓、廖姓、黃姓、賴姓6名里長及黃男各3至10萬元交保，唐姓、廖姓里長限制住居。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

旅行社 廈門

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