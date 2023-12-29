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國三生遭割頸師生悲慟 校長今集會1舉動讓學生心碎

基隆里長涉中國招待旅遊介選 3度開羈押庭收押

中央社／ 基隆29日電

基隆市吳姓里長涉嫌接受中國資助，招攬33人前往山東省旅遊，陸方官員並誘使團員在明年選舉時支持特定政黨，台灣基隆地方法院今天第3度召開羈押庭，裁定吳男羈押禁見。

基隆地院上午召開羈押庭，基隆地檢署發言人、主任檢察官陳照世和檢察官黃佳權蒞庭，檢方提出吳男從今年6月至今出國次數高達6次，短期內出入境頻繁，認定有逃亡之虞，且吳男刻意刪除與陸方官員微信對話紀錄，有勾串滅證之虞，歷經2小時詢問後，法官裁定吳男羈押禁見。

基隆地檢署指出，吳男疑接受中國山東省煙台市台灣辦公室資助，招攬基隆市里長及親友共33人，於今年11月21日到26日前往山東旅遊，參加者僅須先支付新台幣5500元。

飯席間煙台市台辦主任、副主任等都到場，並誘使團員於明年選舉時，支持特定政黨或不投特定政黨。行程結束後，還可退還人民幣1100元（約新台幣4679元）給里長等團員，形同行程無須支付費用。

檢方認吳男涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法，且有滅證情事，14日向基隆地院聲請羈押禁見獲准，吳男不服提出抗告，台灣高等法院發回更裁，基隆地院23日重開羈押庭，裁定吳男50萬元交保，檢方27日提起抗告，高院昨天撤銷交保裁定，2度發回基隆地院更裁。

基隆 主任

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