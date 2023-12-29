屏縣議長周典論遭羈押提抗告 高分院二審駁回

鴻海創辦人郭台銘爭取獨立參選總統，屏東縣傳出有人搜集個資，屏東地檢署25日搜索挺郭大將、屏東縣國民黨籍議長周典論住處，帶回周與其擔任特助三女兒周孟蓉調查，檢方依違反總統副總統選舉罷免法向法院聲押周典論獲准，周孟蓉50萬元交保。周典論提抗告，二審高雄高分院今駁回。

副議長盧文瑞說，意料之中，持續發動抗爭，司法不公。

周典論的次女、屏東市長周佳琪今獲悉抗告結果，她說，面對駁回結果不意外，仍相信司法會還給父親公道，因為偵查不公開，後續交由律師處理。擔心父親在裡面身體狀況，近日天氣變冷，也不能寄衣服進去，多買幾件被子，但也不曉得能不能買這麼多件，父親平常在吃的心臟保養的藥物也都有送進去。

屏東縣副議長盧文瑞說，政治介入司法，絕對是駁回，上面有人在指揮地方辦案人員，這段時間剛好要選舉了，郭台銘又沒有在選舉，為什麼選擇這個時間收押呢，這不是很敏感嗎？司法不公，繼續抗議到底，抗告結果很明顯就是政治迫害。

屏東地院26日裁定收押禁見，屏東地院裁定理由，周辯稱所交付的資金是用於催促連署書數量的工作費，但有多名證人就周典論交付的資金，是為特定人連署的用途等情證述在卷，並有其他扣案證據可以佐證，因此可以認為周涉犯總統副總統舉罷免法第87條第1 項第2 款犯罪的嫌疑重大。又本件相關地點的監視錄影器畫面檔案已遭格式化，且提供本件資金的來源上游尚未到案，有事實認為周告有勾串共犯、證人及湮滅證據之疑慮，因而有羈押之必要，所以裁定羈押被告並禁止接見通信。

周典論27日提出抗告，二審高雄高分院今裁定抗告駁回。周典論的二女兒現任屏東市長周佳琪表示，希望父親能夠趕緊回家。