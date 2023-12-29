高雄模範偵查佐替友查機密涉貪遭起訴 竟是「這原因」

今年6月曾獲選高雄李姓模範警察，原任職新興警分局偵查隊偵查佐，9月被警局查出他竟幫詐團首腦查個資，涉嫌洩密、洗錢，11月遭法院裁定收押禁見，當天高市警局火速記他兩大過免職。檢查出，李因當時急需用錢鑄下大錯，全案依貪污、洩密等罪偵結，提起公訴。

起訴書指出，9月下旬高雄地檢署接獲高市警察局的自清員警洩密案，主任檢察官陳彥竹、檢察官李汶哲指揮高雄市刑大、督察室及政風室等單位組成專案小組，調查偵辦，並於11月1日前往李男任職的新興分局偵查隊辦公室及住家，大動作搜索，扣得手機4支證物，當天李男被檢方依有逃亡串供之虞，向法院聲押禁見獲准。

檢方查出，李男去年11月底至今年6月間，多次以借款為名義，向他高中同學張男收取約30餘萬元款項，張男曾涉嫌詐欺案素行不佳，李竟違背職務多次接受張男要求，在新興分局偵查隊辦公室，以個人帳號密碼，登入「內政部警政署刑案資訊系統及智慧分析決策支援」、「165反詐騙系統平台」進行查詢，將其中「內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表」、部分被害人筆錄內頁及個人資料，以LINE拍照方式，傳送給張男外，更將警方配合高檢署辦理查緝不法金流的專案訊息，洩漏給張男。

據了解，李男曾屢破大案，去年間就破獲以蔡姓主嫌為首的討債集團，原本資格符合模範警察，有機會參選全國模範警察，但因功績不敵其他績優警察，可惜被「刷」下來，只當選高雄模範警察。