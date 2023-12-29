北監服刑...他趁舍友熟睡偷摸2次屁股 這下得多關半年
曾有妨害性自主前科的陳姓男子，近年因案在台北監獄服刑，去年8月間凌晨趁同房舍友Ａ男熟睡之際，在舍友屁股塗抹藥膏後，連連下手撫摸2次長達16分鐘，對方驚醒通報獄方。桃園地院審結，依妨害性自主罪的乘機猥褻罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金，舍友同時也對陳男提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，移送民事庭審理中。
判決指出，陳姓男子與A男去年間一起在矯正署台北監獄服刑，且是忠二舍20房內的同房舍友，陳男於去年8月16日凌晨3點7至15分，以及19至27分，見A男在旁熟睡不知抗拒之際，認為有機可乘，將藥塗抹在Ａ男的臀部後，連續2次伸手撫摸Ａ男的臀部，滿足自己的性慾。
陳男直到法院審理時才坦承不諱，法官審酌陳姓被告為滿足一己私慾，未尊重Ａ男的性自主決定權，利用Ａ男昏睡不知抗拒之際，做出撫摸臀部的猥褻行為，對Ａ男身心造成相當危害，行為應予非難；念及陳姓被告犯後終能於法院審理過中坦承犯行，尚有悔意，考量他的犯罪動機、曾因妨害性自主案件遭法院判刑的科刑紀錄，量處主文之刑，諭知易科罰金。
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