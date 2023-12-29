北監服刑...他趁舍友熟睡偷摸2次屁股 這下得多關半年

曾有妨害性自主前科的陳姓男子，近年因案在台北監獄服刑，去年8月間凌晨趁同房舍友Ａ男熟睡之際，在舍友屁股塗抹藥膏後，連連下手撫摸2次長達16分鐘，對方驚醒通報獄方。桃園地院審結，依妨害性自主罪的乘機猥褻罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金，舍友同時也對陳男提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，移送民事庭審理中。

判決指出，陳姓男子與A男去年間一起在矯正署台北監獄服刑，且是忠二舍20房內的同房舍友，陳男於去年8月16日凌晨3點7至15分，以及19至27分，見A男在旁熟睡不知抗拒之際，認為有機可乘，將藥塗抹在Ａ男的臀部後，連續2次伸手撫摸Ａ男的臀部，滿足自己的性慾。