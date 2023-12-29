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不懂漢字...未於1965年辦登記土地變國有 憲法法庭判判例違憲

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

憲法法庭審理最高法院1981年台上字第311號民事判例，其中「系爭土地如尚未依吾國法令登記為被上訴人所有，而登記為國有後，迄今已經過15年，被上訴人請求塗銷此項國有登記，上訴人既有時效完成拒絕給付之抗辯，被上訴人之請求，自屬無從准許。」規定，不符憲法第15條保障人民財產權意旨，今判違憲。

彰化男子石豊田主張1962年政府辦理全國土地總清查，並於1965年間辦理土地總登記，但因當時資訊貧瘠、人民受日本50年統治而不識中文，祖父石羅等人所共有的土地因權利意識不足而未辦理申報，土地被登記為國有。石主張土地非無主也不能因已完成國有登記就說已喪失權力，況且登記為國有後，仍一直由他及同輩親人使用，請求法院判將土地移轉登記為石家人公同共有但敗訴。

石認為確定判決援引最高法院1981年台上字第311號民事判例等限縮了民法相關適用，聲請解釋。

石說，他不懂法律，也不懂各種法律邏輯，更不會文字遊戲，只知道先人依法繳納土地稅金，到頭來土地卻被國家拿走了，他要的不多，不過回復祖先遺留的土地而己，國家將人民的財產據為己有且拒絕返還，是什麼樣的公平正義？他不懂也難以接受。

憲法法庭指出，土地登記本身僅具有推定權利歸屬的效力，不能作為認定權利取得或消滅的絕對依據，當土地所有權的登記與真實權利狀態不一致，真正所有人為回復權利，原則上仍得對登記名義人行使物上請求權，而請求塗銷登記及返還土地。

戰後初期的土地總登記，雖為政府在政權移轉後管理國土、推行不動產物權登記制度所需，但措施只是為了確認、整理及清查當時土地的地籍狀態與產權歸屬，並無變動不動產物權之意，因此日治時期屬人民私有的土地，雖經辦理土地總登記的程序而登記為國有，但該登記與物權歸屬無關，未影響人民自日治時期已取得的土地所有權，人民仍為該土地真正所有人。

憲法法庭表示，依當時的時空環境，若使國家主張民法消滅時效，從而透過時效制度維持私有土地登記為國有的狀態，違背誠實信用原則，也是國家侵害了人民的財產權，如果容許國家在此主張消滅時效，無正當性可言。

憲法法庭書記廳廳長楊皓清提醒，當人民主張自己才是登記國有土地的真正所有人時，應該要提出證據，如日治時期土地台帳或土地登記簿等土地權利憑證、是否有長期居住於該土地的事實、繳交地價稅或田賦等相關稅捐等。

憲法法庭書記廳廳長楊皓清（左）、司法院發言人陳婷玉說明2023年憲判字第20號判決。記者王宏舜／攝影
憲法法庭書記廳廳長楊皓清（左）、司法院發言人陳婷玉說明2023年憲判字第20號判決。記者王宏舜／攝影

憲法法庭 財產 日治時期

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