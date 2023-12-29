台東酒駕較去年增274件 12件肇事自撞亡

台東縣警察局執行酒駕取締，今年至11月已達1449件，比去年同期多274件。其中有12件肇事造成12人死亡，且均為酒駕自撞。

歲末年終，民眾聚餐機會增加，台東縣警察局今天公布執行酒駕取締結果，呼籲民眾勿酒駕。台東縣警察局表示，今年1至11月底取締酒駕1449件，包含A1類交通事故（當場或24小時內死亡）12件、死亡12人，去年同期取締酒駕1175件，包括A1類交通事故7件、死亡7人，今年取締件數增加274件，A1類增加5件、死亡5人。

台東縣警察局交通隊長劉正達接受媒體訪問表示，台東今年酒駕肇事12件均為自撞事故，其中撞護欄3件為最多，年齡層以40至50歲共4件為最多，時段凌晨0時至2時共4件為最多。警方也在事故後即協調路權單位，在事故地點夜間強化反光設施，加強夜間取締酒駕，並呼籲用路人遵守交通安全規則。

台東縣警察局表示，今年5月22日起執行「行人高發事故路口精緻執法」專案勤務，對台東縣內50處易生行人事故路口加強重點執法，其中台東分局轄區20處、其餘分局轄區各10處。重點執法項目取締「車輛不停讓行人」共1039件、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」1850件、「人行道臨時停車及停車」1399件、「道路障礙」230件。