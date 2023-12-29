「前所未有」反滲透法迄今查辦155人 最高檢：若別國早繩之以法

最高檢察署今天表示，反滲透法案件從4年前0件到今天增至85件、155人涉案，顯示境外勢力正以前所未有方式影響台灣選舉；最高檢說，台灣人民赴境外接受外國政府有目的性的資助，如果發生在其他國家早已繩之以法。

最高檢表示，如果是單純兩岸或國際交流與選舉活動無關且無違法疑慮者，並不是司法機關要追訴的對象。

不過，此次選舉期間有村、里長赴大陸接受招待，與選舉時間也接近，此項有目的性的資助費用並做選舉指示、暗示，即會對選舉會產生實質影響，而且也明顯違法。