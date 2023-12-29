愛不到13刀殺死男同學 國民法官判無期理由曝光

全台首件國民法官案，男子黃紹綸向同校施姓男同學告白遭拒就13刀砍死他，台中地院國民法官合議庭今依殺人罪判黃無期徒刑，中院也說明判決理由，表示黃預謀雖自首，但因情勢所迫非真誠悔悟不予減刑，造成施家屬天人永隔，考量降低社會風險判他無期徒刑，可上訴。

台中地院指出，黃男審理時坦承侵入住宅、否認殺人，辯稱是犯過失致死，但合議庭根據施男傷勢、監視器、現場採證及相驗照片等不採信黃辯詞，認定構成殺人罪。

中院說，黃是預謀犯，行凶後逃逸被監視器拍下，也有房客見聞並留下凶刀，可見他迫於犯罪匆促，本身無適當逃亡管道，是因情勢所迫、預謀減刑等才自首，顯非真誠悔悟，不依刑法第62條減刑，也不適用刑法第59條情堪憫恕。

合議庭也審酌，黃男僅因個人情感糾葛因素，縝密計畫行凶，造成他人家庭天人永隔遺憾，心靈創傷嚴重，兼衡黃的品行、智識，及草屯療養院鑑定指出黃無智能障礙僅有自閉症、憂鬱症，目前家庭功能支持性薄弱，黃也欠缺主動治療動機及監獄情況。