快訊

跟進停售潮！全球人壽：實支實付附約明中止授權招攬

他傻眼手機保護貼還沒用就碎了「正常嗎」？內行人曝原因：買破千元的才是智商稅

2023年台股漲近3,800點！每位股民平均爽賺百萬元

愛不到13刀殺死男同學 國民法官判無期理由曝光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

全台首件國民法官案，男子黃紹綸向同校施姓男同學告白遭拒就13刀砍死他，台中地院國民法官合議庭今依殺人罪判黃無期徒刑，中院也說明判決理由，表示黃預謀雖自首，但因情勢所迫非真誠悔悟不予減刑，造成施家屬天人永隔，考量降低社會風險判他無期徒刑，可上訴。

台中地院指出，黃男審理時坦承侵入住宅、否認殺人，辯稱是犯過失致死，但合議庭根據施男傷勢、監視器、現場採證及相驗照片等不採信黃辯詞，認定構成殺人罪。

中院說，黃是預謀犯，行凶後逃逸被監視器拍下，也有房客見聞並留下凶刀，可見他迫於犯罪匆促，本身無適當逃亡管道，是因情勢所迫、預謀減刑等才自首，顯非真誠悔悟，不依刑法第62條減刑，也不適用刑法第59條情堪憫恕。

合議庭也審酌，黃男僅因個人情感糾葛因素，縝密計畫行凶，造成他人家庭天人永隔遺憾，心靈創傷嚴重，兼衡黃的品行、智識，及草屯療養院鑑定指出黃無智能障礙僅有自閉症、憂鬱症，目前家庭功能支持性薄弱，黃也欠缺主動治療動機及監獄情況。

合議庭評價黃男罪責，考量刑法感應力、降低社會風險等，兼無期徒刑執行超過25年有悛悔實據才能假釋等，綜合考量後判處黃無期徒刑，褫奪公權終身。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

國民法官 殺人

延伸閱讀

殺人判無期...死者家屬激動落淚 凶手律師憂精神疾患丟進監難預防

全台首宗國民法官案終宣判！他得不到就殺男同學判無期

男駕駛BMW酒駕撞死婦人 法院整理國法案例 判刑6年

國民法官也落淚...父悲鳴愛子慘死 要凶手一輩子贖罪

相關新聞

綠營立委候選人工讀生無照駕車 6旬婦遭撞重傷

民進黨花蓮立委候選人張美慧競選團隊一名工讀生，無照駕駛小貨車回總部途中，與對向電動自行車發生碰撞，造成64歲婦人倒地昏迷...

獨／吞員工獎金阿蓮區農會四連霸總幹事 又涉不法貸款千萬被判11月

高雄阿蓮區農會四連霸的現任總幹事張啓風，被檢方查出2016年起私吞員工績效獎金共2000萬元，後續檢方再發現，他早在20...

殺人判無期...死者家屬激動落淚 凶手律師憂精神疾患丟進監難預防

全台首件國民法官案，台中地院審理1年今依殺人罪判男子黃紹綸無期徒刑，被害的施姓男子家屬當庭激動落淚，公訴檢察官對於成功說...

愛不到13刀殺死男同學 國民法官判無期理由曝光

全台首件國民法官案，男子黃紹綸向同校施姓男同學告白遭拒就13刀砍死他，台中地院國民法官合議庭今依殺人罪判黃無期徒刑，中院...

控牛肉麵店占國有地 江肇國團隊還爆：對手向市府施壓

台中市民進黨立委候選人江肇國、競選總部副總幹事鄭功進，今控訴同選區對手國民黨候選人羅廷瑋家族經營的牛肉麵店長期占用政府已...

0715大寮事件被印T恤、廣告哏圖 張錫銘發聲明了

「惡龍」張錫銘被判無期徒刑，迄今在台南監獄服刑17年，屢次聲請假釋未果，近來社群網路及市面上流傳著以「0715專案大寮事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。