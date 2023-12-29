快訊

跟進停售潮！全球人壽：實支實付附約明中止授權招攬

他傻眼手機保護貼還沒用就碎了「正常嗎」？內行人曝原因：買破千元的才是智商稅

2023年台股漲近3,800點！每位股民平均爽賺百萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠營立委候選人工讀生無照駕車 6旬婦遭撞重傷

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

民進黨花蓮立委候選人張美慧競選團隊一名工讀生，無照駕駛小貨車回總部途中，與對向電動自行車發生碰撞，造成64歲婦人倒地昏迷，送醫急救尚未脫險。張美慧團隊第一時間趕往探視，承諾負起全責，坦言基於信任原則未查核聘用人員證件，確實有疏失，已針對競選車輛駕駛進行宣導及安全教育說明。

這起車禍發生在昨天下午4時許，據了解，當時下雨，19歲藍姓男子駕駛小貨車，載運幾輛張美慧宣傳用的微型電動車返回總部，沿國富十街往北行駛，到國富二街左轉時，不慎擦撞對向林姓婦人騎乘的電動輔助自行車，林婦倒地全身多處擦挫傷，失去呼吸心跳，經送醫搶救，仍呈陷昏迷，還在加護病房觀察。

警方獲報趕到現場處理，經檢測雙方都沒有酒駕，但藍姓男子只持有學習駕照，將依無照駕駛開單舉發，詳細肇事原因還在調查。

張美慧競選總部聲明指出，張美慧本人與團隊第一時間趕到醫院探視傷者與家屬，針對疏失致歉，競選總部承諾會全權負責後續醫療及賠償事宜，衷心期盼傷者早日康復，後續會與家屬密切保持聯繫。

競總指出，藍姓男子為總部聘用的工讀生，當時是接到指令前往移動小貨車。競總基於信任原則，並未查核聘用人員證件，實屬疏失，對此深感抱歉，也即刻針對競選總部、後援會等相關競選車輛駕駛進行宣導及安全教育說明。

競總表示，將全力配合警方調查與交通事故鑑定報告，待肇事原因釐清，屬競總相關責任絕不會迴避。

民進黨花蓮立委候選人張美慧競選總部一名工讀生，昨天駕駛競總小貨車返回總部，不慎擦撞對向買菜婦人騎乘電動腳踏車，造成婦人倒地傷重昏迷。圖／民眾提供
民進黨花蓮立委候選人張美慧競選總部一名工讀生，昨天駕駛競總小貨車返回總部，不慎擦撞對向買菜婦人騎乘電動腳踏車，造成婦人倒地傷重昏迷。圖／民眾提供
民進黨花蓮立委候選人張美慧競選總部一名工讀生，昨天駕駛競總小貨車返回總部，不慎擦撞對向買菜婦人騎乘電動腳踏車，造成婦人倒地傷重昏迷。圖／民眾提供
民進黨花蓮立委候選人張美慧競選總部一名工讀生，昨天駕駛競總小貨車返回總部，不慎擦撞對向買菜婦人騎乘電動腳踏車，造成婦人倒地傷重昏迷。圖／民眾提供

張美慧 競選總部 駕照 2024選舉 2024立委選舉 2024宜花東立委

延伸閱讀

花蓮本命區 蕭美琴陪張美慧掃街、傅崐萁回防拜票

前員工爆料民眾黨養網軍 戰國策：沒該員也非執行業務

范雲號召百位學者 力挺張美慧翻轉花蓮

花蓮立委號次 張美慧「雙美合體」傅崐萁「三陽開泰」

相關新聞

黃國昌爆料洪耀福在「民進黨中央黨部」喬股權 獲法院認證為真

民眾黨不分區立委候選人黃國昌2021年時，2度在臉書爆料民進黨前秘書長洪耀福在中央黨部介入科學城物流公司股權交易案，洪自...

綠營立委候選人工讀生無照駕車 6旬婦遭撞重傷

民進黨花蓮立委候選人張美慧競選團隊一名工讀生，無照駕駛小貨車回總部途中，與對向電動自行車發生碰撞，造成64歲婦人倒地昏迷...

獨／吞員工獎金阿蓮區農會四連霸總幹事 又涉不法貸款千萬被判11月

高雄阿蓮區農會四連霸的現任總幹事張啓風，被檢方查出2016年起私吞員工績效獎金共2000萬元，後續檢方再發現，他早在20...

殺人判無期...死者家屬激動落淚 凶手律師憂精神疾患丟進監難預防

全台首件國民法官案，台中地院審理1年今依殺人罪判男子黃紹綸無期徒刑，被害的施姓男子家屬當庭激動落淚，公訴檢察官對於成功說...

愛不到13刀殺死男同學 國民法官判無期理由曝光

全台首件國民法官案，男子黃紹綸向同校施姓男同學告白遭拒就13刀砍死他，台中地院國民法官合議庭今依殺人罪判黃無期徒刑，中院...

控牛肉麵店占國有地 江肇國團隊還爆：對手向市府施壓

台中市民進黨立委候選人江肇國、競選總部副總幹事鄭功進，今控訴同選區對手國民黨候選人羅廷瑋家族經營的牛肉麵店長期占用政府已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。