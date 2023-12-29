綠營立委候選人工讀生無照駕車 6旬婦遭撞重傷

民進黨花蓮立委候選人張美慧競選團隊一名工讀生，無照駕駛小貨車回總部途中，與對向電動自行車發生碰撞，造成64歲婦人倒地昏迷，送醫急救尚未脫險。張美慧團隊第一時間趕往探視，承諾負起全責，坦言基於信任原則未查核聘用人員證件，確實有疏失，已針對競選車輛駕駛進行宣導及安全教育說明。

這起車禍發生在昨天下午4時許，據了解，當時下雨，19歲藍姓男子駕駛小貨車，載運幾輛張美慧宣傳用的微型電動車返回總部，沿國富十街往北行駛，到國富二街左轉時，不慎擦撞對向林姓婦人騎乘的電動輔助自行車，林婦倒地全身多處擦挫傷，失去呼吸心跳，經送醫搶救，仍呈陷昏迷，還在加護病房觀察。

警方獲報趕到現場處理，經檢測雙方都沒有酒駕，但藍姓男子只持有學習駕照，將依無照駕駛開單舉發，詳細肇事原因還在調查。

張美慧競選總部聲明指出，張美慧本人與團隊第一時間趕到醫院探視傷者與家屬，針對疏失致歉，競選總部承諾會全權負責後續醫療及賠償事宜，衷心期盼傷者早日康復，後續會與家屬密切保持聯繫。

競總指出，藍姓男子為總部聘用的工讀生，當時是接到指令前往移動小貨車。競總基於信任原則，並未查核聘用人員證件，實屬疏失，對此深感抱歉，也即刻針對競選總部、後援會等相關競選車輛駕駛進行宣導及安全教育說明。