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殺人判無期...死者家屬激動落淚 凶手律師憂精神疾患丟進監難預防

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

全台首件國民法官案，台中地院審理1年今依殺人罪判男子黃紹綸無期徒刑，被害的施姓男子家屬當庭激動落淚，公訴檢察官對於成功說服國民法官判無期也感到又驚又喜；黃的辯護人律師李宣毅表示，黃有亞斯伯格自閉症、憂鬱疾患，憂心丟進監獄難預防類似案件再發生，會提上訴。

台中地院合議庭今上午11點30分宣判，當審判長唐中興宣讀主文，依殺人罪判處黃紹綸無期徒刑，褫奪公權終身時，台下旁聽席施姓被害人家屬激動落淚，公訴檢察官團隊對於主張求處無期，成功說服國民法官合議庭判無期也面露不可置信，紛紛和被害家屬相擁。

黃男的辯護律師李宣毅表示，審檢變三方對國民法官新制度要如何操作有不同想法，包括不同法官審理時操作手法也不同，新制度開始用作時，如何往穩定方向發展等，今合議庭判處無期徒刑是有待考量的。

李宣毅說，本案中反覆確認被告黃紹綸有精神障礙，也是從草屯療養院中提供的明確答案，對於精神障礙觀察監所中並無足夠的處理方式，令他們擔憂。

李表示，對於家屬的處境、人命的逝去，回過頭也應思考，黃紹綸這個無前科的人，有一些些精神障礙症，特定狀態下做出錯誤情形，國家司法能否直視，從黃的身上學到更足夠的應對行為，防止下一次再發生。

李宣毅說，無期徒刑是很長的自由刑，黃男才20出頭相當年輕，後面還可能討論到假釋，但事實上監所內沒有足夠的精神醫療資源，有點像是把1個犯錯的人，尤其本身有很難處遇、治療的狀況，就把他丟到一個大家都不想去的地方，就這樣就結束了。

他也質疑，難道這樣就能防止下一次不幸的事情發生？反而應從失去寶貴的性命中，學習往前走，但從這次一審判決中，讓他感到非常擔憂。

全案起因於，黃姓男子（22歲）東海大學法律系畢業，因愛慕同校、介紹他進直銷公司的施姓男子，黃向施表白遭拒，去年10月20日躲在施租屋處，持刀刺死施男。

台中地院行政庭長李進清說明國民法官合議庭宣判結果。記者曾健祐／攝影
台中地院行政庭長李進清說明國民法官合議庭宣判結果。記者曾健祐／攝影
律師李宣毅。記者曾健祐／攝影
律師李宣毅。記者曾健祐／攝影

國民法官 殺人 律師 自閉症 監獄

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