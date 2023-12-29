控牛肉麵店占國有地 江肇國團隊還爆：對手向市府施壓

台中市民進黨立委候選人江肇國、競選總部副總幹事鄭功進，今控訴同選區對手國民黨候選人羅廷瑋家族經營的牛肉麵店長期占用政府已徵收的兒童遊樂場用地，還說羅向台中市政府施壓不能開發，痛斥他囂張行為令人匪夷所思，直言羅家族賣1天牛肉麵，南區就等不到兒童公園。

江肇國競選總部副總幹事鄭功進今中午12點15分赴台中地檢署，控告羅庭瑋涉嫌竊占國土、收受贓物等罪嫌，表示羅占用國家兒童遊樂場用地，損害東南區小朋友身心發展空間，羅明知該處是已經徵收的土地，卻還施壓市政府不能開發。

鄭功進表示，羅當議員第1年就在財經委員會，明知負責管市府的市有地財產，第2年就跟市府施壓，建設局不能徵收兒童公園用地，繼續讓他跟原屋主承租，地上物有2個屋主竊占國土。

江肇國透過新聞稿表示，國民黨4位候選人吃牛肉麵挺非法占用的荒唐行為，羅廷瑋身為在地民代長期違法占用兒童公園土地，被揭發後不趕快歸還，還找一群要選舉的外地人來阻礙南區發展，囂張作為令人匪夷所思，直言羅的家族繼續在這裡賣1天牛肉麵，南區就永遠等不到兒童公園。