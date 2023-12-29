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獨／吞員工獎金阿蓮區農會四連霸總幹事 又涉不法貸款千萬被判11月

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄阿蓮區農會四連霸的現任總幹事張啓風，被檢方查出2016年起私吞員工績效獎金共2000萬元，後續檢方再發現，他早在2012年就利用人頭違法超貸逾千萬元，違反農業金融法，前者已於今年5月判刑4年半，後者於27日(周三)再被法院判刑11個月，就連他在農會處理放款業務的妻子也涉不法被判刑。

據了解，張啓風連續4年當選阿蓮區農會總幹事，但他自2010年7月16日上任以來，有員工發現他竟然私吞員工績效獎金，經舉報查出，他自第二屆上任後，2016年就開始不法侵占總計2000萬元，法院今年5月依業務侵占罪，判刑4年半，張不服正上訴二審中。

不過，檢方後續又查出，張啓風第一屆擔任農會總幹事時，起初張未職務迴避逕自向農會申貸購屋810萬，後因常規總幹事申貸須向農會內部報告，而張又想超額申貸1000萬，竟動歪腦筋與呂姓農會主管、洪姓地政士及擔任農會放款業務的妻子陳女聯手，不實業務登記陳女的姊姊為貸款受益人。

由於該起買屋交易金僅810萬元，呂男告知陳女，若欲核貸1000萬元，則合約買賣金額必須為1250萬元（以貸放成數八成計算），陳女遂即委由呂男向洪地政士另行製作價金買賣為1250萬元的不實契約書，藉以抬高核貸金額。

呂男明知該件貸款案名義登記人陳女，所得收入不足通過徵信調查的還款資格，並且擔保品也不足放款，要核貸1000萬元恐有困難，呂竟自行製作不實「還款來源說明書」，偽載陳女年收入為190萬元，以完成徵信還款能力評估，又偽造製作「不動產調查表」，錯估不動產擔保品為1238萬8674元，致擔保放款總值達984萬4821元，以致最終授信審議決議，同意以1274萬元設定980萬元貸放，並製作放款批覆書。

全案經檢方依違反農業金融法起訴後，法院經查罪證屬實，因考量被告4人在本案角色分工，並未抱持惡意倒帳心態，且貸得款項後，皆有正常繳納本息，並於2020年7月清償完畢，未實際造成阿蓮區農會財產上損害。

而阿蓮區農會具狀表示，不再追究呂男、洪男的民刑事責任，願替2人請求法院從輕量刑，因此，合議庭判處張啓風11月徒刑；其妻陳女與呂姓主管，判處10月徒刑，但緩刑3年；至於，洪姓地政士則處5月徒刑，緩刑2年。

阿蓮區農會總幹事張啓風（右二）介紹新鮮蜜棗給時任高雄市長韓國瑜（右一）。本報資料照
阿蓮區農會總幹事張啓風（右二）介紹新鮮蜜棗給時任高雄市長韓國瑜（右一）。本報資料照

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