0715大寮事件被印T恤、廣告哏圖 張錫銘發聲明了

「惡龍」張錫銘被判無期徒刑，迄今在台南監獄服刑17年，屢次聲請假釋未果，近來社群網路及市面上流傳著以「0715專案大寮事件」新聞照片製成的T恤及廣告哏圖，今天透過施姓友人在臉書上與當年同一事件同夥陳進雄聯合聲明，指不樂見該照片作為其他用途，施表示，張錫銘轉達不願看到被害人及家屬二次傷害，也再次對此事件公開道歉。

張錫銘、陳進雄聯合聲明內容如下：

致社會大眾的一封信：

近來社群網路及市面上流傳著以「0715專案-大寮事件」新聞照片製成的T恤及廣告梗圖。聲明人張錫銘及陳進雄特此聲明；我們並不樂見、亦未授權任何人使用相關照片作為各種用途，敬告相關人士停止使用該照片印製商品、製作廣告宣傳或其它用途，避免造成照片中被害者及其家屬二次傷害。 再次向社會大眾致歉，當年的錯誤行為帶給社會不良示範與影響，亦造成被害者及其家屬身、心靈受創。ㄧ失足成千古恨！犯錯讓我們斷送人生最精華的階段，且付出慘痛的代價。在復歸的漫長過程中，我們持續深切反省，但與親友重聚之路仍是如此遙遠，深感悔不當初！謝謝願意寬恕我們的人們，再次向曾被我們所傷的人致歉，盼這不良示範能成為犯罪的警惕，懇求相關人士勿再渲染該新聞畫面及照片，謝謝大家！

祝福平安健康