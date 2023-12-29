影／大選倒數男開選舉賭盤 電話還在談下注...北市刑大立逮人

台北市刑警大隊偵三隊，26日在新北地區逮捕主持選舉賭盤的50歲柯姓男子，柯嫌趁總統大選將近，在網路社群貼文，並開出選舉賭盤與賠率，警方要逮捕柯嫌時，正好碰到他打電話與人討論如何下注。

柯嫌平時從事裝潢工作，近日總統大選將近，想趁機發選舉財，他在網路社群貼文選舉賭盤文章，強調選舉日接近，受注後不接受改牌和退牌，警方鎖定偵辦。柯嫌針對藍綠白3名總統候選人開出賠率，分別為柯文哲1賠0.35，賴清德1賠0.4，侯友宜1賠0.75，不過儘管有10多人詢問投注事宜，但還沒收注就被警方逮捕。

警方掌握柯嫌動向，發現他在新北中和地區一處大樓替人裝潢，警方到場時，在樓梯間發現柯嫌正在講電話，和人解釋如何下注，警方聽到「下注」字眼立即逮人，訊後依照總統及副總統選舉罷免法及賭博等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。