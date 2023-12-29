快訊

實支實付險改革3質變 趕末班車搶購有「一大障礙」

爛醉家長持刀鬧事、與黑道會面...第一線師曝無力管教真相

劉亦菲美照修太多？神仙姐姐真實狀態「臉圓、雙下巴」網看傻

影／張秀華大陣仗到嘉檢按鈴 控告有人社群散發她買票謠言

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市立委選舉藍綠陣營激戰，藍營候選人張秀華近中午由律師團及多位議員陪同，拿手舉牌，大陣仗到嘉義地檢署，按鈴控告有人在人數291人的LINE群組，散發國民黨立委候選人撒錢買票謠言，她痛批選舉奧步，讓民主倒退，意圖使人不當選，違反選罷法，要求檢方迅速偵辦。

張秀華說，她是代表國民黨唯一提名立委候選人，有人昨天在291人的LINE群組，貼文內容：「嘉義市檢調-抓了國民黨翁重鈞立委陣營，違反總統立委選舉法辦，嘉義市國民黨總統立委選舉已亂腳步，病急亂投醫，嘉義市坊間傳出國民黨立委候選人已經開始大量撤錢買票，市民期待，檢調單位嚴厲抓國民黨買票惡習。」

張秀華痛批散播買票不實謠言，是選舉奧步，意圖使人不當選，違反選罷法，讓民主倒退，她說，日前有許多里長參加某里長生日餐會，一起吃薑母鴨，卻遭警方約談，引發疑慮恐懼，影響支持者投票，選舉謠言奧步會讓民主倒退。

張秀華委任律師林德昇說，有人在LINE群組，指國民黨立委候選人開始大量撤錢買票，已構成散布傳播不實謠言，破壞、誣賴張秀華人格形象，因為國民黨立委候選人只有張秀華，意圖影響選民投票意願，使張秀華不當選。

張秀華自參選民意代表以來，都清白參選，此次參選立委是以形象、能力為訴求，請選民支持，毫無「撒鐵買票」行為，散布者在LNE群組指稱「國民黨立委候選人大量撤錢買票」，不但賄選是犯罪行為，也貶低張秀華人格，謠言轉傳播速度嚴重，亟需檢察官緊急處分制止繼續散布、傳播。

藍營立委候選人張秀華（左二）大陣仗到嘉檢按鈴， 控告有人社群散發她買票謠言。記者魯永明／攝影
藍營立委候選人張秀華（左二）大陣仗到嘉檢按鈴， 控告有人社群散發她買票謠言。記者魯永明／攝影
藍營立委候選人張秀華（左三）大陣仗到嘉檢按鈴， 控告有人社群散發她買票謠言。記者魯永明／攝影
藍營立委候選人張秀華（左三）大陣仗到嘉檢按鈴， 控告有人社群散發她買票謠言。記者魯永明／攝影
藍營立委候選人張秀華（左三）大陣仗到嘉檢按鈴， 控告有人社群散發她買票謠言。記者魯永明／攝影
藍營立委候選人張秀華（左三）大陣仗到嘉檢按鈴， 控告有人社群散發她買票謠言。記者魯永明／攝影

張秀華 國民黨 2024選舉 2024立委選舉 2024雲嘉南立委

延伸閱讀

嘉義市立委選舉不辯論 1月6日有線電視台一輪發表政見

陳其邁嘉義市陪立委王美惠車隊拜票 韓國瑜明天為張秀華助選

吃薑母鴨慶生聯誼！14名里長被約談 里長太太嚇壞：不知丈夫犯何罪？

讚侯友宜處理凱旋苑有氣魄 朱立倫酸賴清德：違建還在拗和騙

相關新聞

全台首宗國民法官案終宣判！他得不到就殺男同學判無期

全台首件國民法官案由台中地院本周起密集審理5天，公訴檢察官以被告黃紹綸愛慕東海大學同校施姓男同學，但「得不到就殺掉他」依...

炒作TDR被判17年半！連一鮑魚前董座鍾文智因曾逃亡柬埔寨被上電子腳環監控確定

連一鮑魚前董事長鍾文智被控炒作揚子江、超級、明輝、特藝石油TDR（台灣存託憑證），二審判17年6月徒刑，沒收4.4億元不...

詐領助理費千萬有悔意 基隆巿議員張秉鈞、張錦煌父子判緩刑5年

原獲民進黨提名參選基隆立委的議員張秉鈞，涉嫌詐領助理補助費逾千萬元退選，今年6月被收押5個月後上月30萬交保。基隆地院今...

被稱是「背後靈、邪佞當道」周玉蔻告柯文哲、蔣萬安 北檢不起訴

去年，媒體人周玉蔻在電視節目爆料「晶華飯店緋聞案」後，時任台北市長候選人蔣萬安表示，周玉蔻是「邪佞當道」，霸凌無辜女性；時任台北市長柯文哲當時表示，票投陳時中，就是支持周玉蔻。周玉蔻提告蔣萬安與柯文哲涉犯公然侮辱及加重誹謗，台北地檢署今偵結，認蔣、柯發表的言論屬於可受公評之事，罪嫌尚有未足，兩案均獲不起訴處分。

影／張秀華大陣仗到嘉檢按鈴 控告有人社群散發她買票謠言

嘉義市立委選舉藍綠陣營激戰，藍營候選人張秀華近中午由律師團及多位議員陪同，拿手舉牌，大陣仗到嘉義地檢署，按鈴控告有人在人...

郭台銘連署書換衛生紙 麥寮農會總幹事和職員被起訴

雲林縣麥寮鄉農會協助總統參選人郭台銘，以每張連署書換取1箱價值約900元的衛生紙為代價，幫忙收集連署書，案經雲林地檢署偵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。