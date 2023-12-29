影／張秀華大陣仗到嘉檢按鈴 控告有人社群散發她買票謠言

嘉義市立委選舉藍綠陣營激戰，藍營候選人張秀華近中午由律師團及多位議員陪同，拿手舉牌，大陣仗到嘉義地檢署，按鈴控告有人在人數291人的LINE群組，散發國民黨立委候選人撒錢買票謠言，她痛批選舉奧步，讓民主倒退，意圖使人不當選，違反選罷法，要求檢方迅速偵辦。

張秀華說，她是代表國民黨唯一提名立委候選人，有人昨天在291人的LINE群組，貼文內容：「嘉義市檢調-抓了國民黨翁重鈞立委陣營，違反總統立委選舉法辦，嘉義市國民黨總統立委選舉已亂腳步，病急亂投醫，嘉義市坊間傳出國民黨立委候選人已經開始大量撤錢買票，市民期待，檢調單位嚴厲抓國民黨買票惡習。」

張秀華痛批散播買票不實謠言，是選舉奧步，意圖使人不當選，違反選罷法，讓民主倒退，她說，日前有許多里長參加某里長生日餐會，一起吃薑母鴨，卻遭警方約談，引發疑慮恐懼，影響支持者投票，選舉謠言奧步會讓民主倒退。

張秀華委任律師林德昇說，有人在LINE群組，指國民黨立委候選人開始大量撤錢買票，已構成散布傳播不實謠言，破壞、誣賴張秀華人格形象，因為國民黨立委候選人只有張秀華，意圖影響選民投票意願，使張秀華不當選。