郭台銘連署書換衛生紙 麥寮農會總幹事和職員被起訴

雲林縣麥寮鄉農會協助總統參選人郭台銘，以每張連署書換取1箱價值約900元的衛生紙為代價，幫忙收集連署書，案經雲林地檢署偵查終結，麥寮農會總幹事許浚杰及兩名職員，今天被依違反選罷法起訴、另3名選民緩起訴。

雲林地署檢察官段可芳於今年9月間接獲情資，指麥寮鄉農會疑以送衛生紙為代價，向選民和農會內部職員收集總統參選人郭台銘的參選連署書，即指揮雲林縣調查站、台西分局、雲林專勤隊偵辦雲林縣展開搜索調查，同時分頭到職員和選民住家中，查扣27箱農會自銷的「阿農牌」衛生紙，並帶回包括麥寮農會總幹事許浚杰和鄭姓會計等職員共13人進行偵訊。

案經偵查終結，檢察官今天依違反總統副總統選舉罷免法，對連署人交付賄賂，使其為特定被連署人連署，以及背信罪嫌；對農會總幹事許浚杰及兩名鄭姓女職員提起公訴。另林姓與兩名許姓共3名女子，冒用他人名義簽署連署書，涉有偽造私文書罪，但3人都坦承犯行，檢察官諭令緩起訴處分。

檢方指出，麥寮農會總幹事許浚杰為求衝高總統、副總統被連署人郭台銘、賴佩霞的連署數量，與50歲鄭姓、64歲鄭姓女職員，於今年9月間向農會負責出納開支的鄭女佯稱「付贊助某公司中元普渡款（衛生紙）」名義，用麥寮鄉農會資金向雲林縣農會購入42萬元的「ㄚ農牌」衛生紙（每箱6串，售價900元）。

主任檢察官朱啟仁表示，許並於麥寮鄉農會主管會議時，指示每位職員須交付8份連署書，由各主管負責收齊，且為求職員如數交付連署書，下達每1張連署書可換取1箱衛生紙，農會兩名鄭女職員則按照指示，於今年10月16日起，按照每位職員繳回的連署數量，發送衛生紙。另麥寮農會林姓及兩名許姓女職員，為能依指示繳回連署書，領取衛生紙，冒用他人名義簽署連署書。全案偵查終結，許姓主管等人分別起訴或處以緩起訴。