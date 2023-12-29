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詐助費千萬判刑 張秉鈞：選民服務支出過大沒中飽私囊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

原獲民進黨提名參選基隆立委的議員張秉鈞，涉嫌詐領助理補助費逾千萬元退選，基隆地院今天宣判，張秉釣被依貪汙治罪條例判決1年11月，褫奪公權4年，獲緩刑5年。張秉鈞聲明指出，尊重判決，但選民服務開銷、公益支出過大，並非中飽私囊，接下來會加倍努力，做好議員的工作。

張鈞鈞針對今日判決結果表示尊重，目前因未收到判決書，收到後將會與律師研究討論。

張秉鈞表示，感謝所有關心及支持的朋友，對於詐領的助理補助費，確實全數用於公務，因議員之選民服務活動開銷、公益支出過大而需實質貼補，並非中飽私囊。他在參與政治的過程中，始終秉持著認真服務的態度，接下來會加倍努力，做好議員本職應做的工作，繼續為民服務。

原獲民進黨提名參選基隆立委的議員張秉鈞，涉嫌詐領助理補助費逾千萬元退選，今年6月被收押5個月後上月30萬交保。基隆地院今天宣判，張秉釣依貪汙治罪條例等判決1年11月，褫奪公權4年；張父前議員張錦煌2年，褫奪公權4年。法官考量犯罪所得都繳回、犯後有悔意，給予自新機會，都宣告緩刑5年。

法官說，依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例規定，縣（市）議會議員每人得聘用公費助理2人至4人，公費助理補助費用總額，縣（市）議會議員每人每月不得超過8萬元，其相關費用，由議會編列經費支應。

法官指出，基隆市議員公費助理補助費，均由基隆市議會編列預算支付，並非議員薪資之一部分，亦非對議員個人之實質補貼。

法官說，考量張秉鈞犯罪動機，無非係因議員選民服務活動開銷、公益支出過大而需實質貼補、參選立委需競選經費等，張錦煌、張秉鈞因圖便宜，而將職務上機會取得財物轉作他用，因犯後有悔意，全數繳回犯罪所得，因此宣告緩刑。

詐助費千萬判刑，張秉鈞聲明，選民服務開銷、公益支出過大沒中飽私囊。本報資料照片
詐助費千萬判刑，張秉鈞聲明，選民服務開銷、公益支出過大沒中飽私囊。本報資料照片

議員 基隆 張秉鈞 貪汙

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