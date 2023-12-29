高檢署：112年4波打詐 查扣不法所得12億餘元
高檢署今天表示，經全力執行「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，今年共執行4波投資詐欺查緝行動，查扣犯罪所得12億1201萬餘元，已賠償被害人損失6億4987萬餘元。
台灣高等檢察署發布新聞指出，為落實行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，今年5月間「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」揭牌成立，成為第一線執法人員與行政機關的橫向協商平台，規劃協助查緝境內外電信網路詐欺集團。
高檢署表示，目前投資詐欺案件數、財損金額是所有電信詐欺類型最大宗，為精準、快速偵辦集團性投資詐欺犯罪，於今年第4波的投資詐欺查緝行動，查獲232件、1475人，查扣犯罪所得新台幣8359萬7493元、房屋4間、汽車13輛等。
高檢署進一步指出，今年已執行4波投資詐欺查緝行動，總計查獲1420件、1萬365人，查扣犯罪所得12億1201萬7885元，而透過偵查、審理中移付法院和解與調解程序，目前和解與調解件數有2827件，已賠償被害人損失6億4987萬7300元。
新聞稿指出，高檢署將持續針對高發性電信網路詐欺類型，規劃進行專案查緝，並定時公布台灣詐騙犯罪情勢分析與手法等，持續打擊、追蹤跨境詐騙及網路犯罪，提醒民眾避免受騙。
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