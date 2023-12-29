網友販售大巨蛋測試賽黃牛票 士院裁罰1000元

去年，媒體人周玉蔻在電視節目爆料「晶華飯店緋聞案」後，時任台北市長候選人蔣萬安表示，周玉蔻是「邪佞當道」，霸凌無辜女性；時任台北市長柯文哲當時表示，票投陳時中，就是支持周玉蔻。周玉蔻提告蔣萬安與柯文哲涉犯公然侮辱及加重誹謗，台北地檢署今偵結，認蔣、柯發表的言論屬於可受公評之事，罪嫌尚有未足，兩案均獲不起訴處分。

2023-12-29 10:19