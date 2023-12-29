網友販售大巨蛋測試賽黃牛票 士院裁罰1000元
孫姓女網友以總價1000元轉售大巨蛋測試賽免費門票，警方認為孫女涉當黃牛，日前士林地院認定孫女違法事證明確，依違反社會秩序維護法裁處罰鍰1000元。
大巨蛋測試賽11月10日中午開放免費索票，1萬3000張免費門票於開放不久後即被搶空，警方於網路發現兜售黃牛票券狀況。
士林地方法院裁定指出，台北市警局士林分局11月18日執行網路巡邏時，發現孫女在臉書（Facebook）社團，公開刊登轉售門票廣告。
警方調查，孫女以總價新台幣1000元兜售2張大巨蛋測試賽免費門票，派出員警喬裝賣家與孫女相約交易，員警與孫女交易後，即出示證件表明身分、進行盤查，當場查扣門票2張，並依違反社會秩序維護法移送士林地院審理。
裁定指出，孫女有非供自用，轉售門票而圖利的事實，審酌孫女坦承犯行、犯後態度、違犯手段等情狀，裁處罰鍰1000元，可抗告。
社會秩序維護法第64條第2款規定，非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，處3日以下拘留或新台幣1萬8000元以下罰鍰。
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