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高雄警見婦騎車停紅燈突倒地 趨前幫扶車一聞...她慘了
高雄吳姓婦人昨天凌晨騎機車停等紅燈，突然在員警眼前跌倒；警方上前關懷她，幫她將機車扶正，卻聞到她渾身酒氣，要求對她酒測，果然測出每公升1.32毫克奇高的酒測數值。
據了解，昨天凌晨3時40分許，高雄市警新興分局自強路派出所員警巡邏時，在新興區中山一路與民生二路口，發現吳姓婦人（53歲）騎機車停等紅燈時突然倒地，員警立即上前關心。
員警攙扶起吳婦，聞到她渾身酒味，依程序欲對她實施酒測，吳婦一再央求員警放她一馬，稱自己全身病痛，酒測一定不會過，不要對她酒測，但員警不為所動，告誡她如真身體不適更不應該酒駕上路，仍依法對她酒測，竟測出呼氣酒測值高達每公升1.32毫克，立即扣車逮捕她。
吳婦稱凌晨1時許到某酒吧喝酒，喝了多杯烈酒和多瓶瓶啤酒，想騎車回家，沒想到停紅燈時，醉到沒力氣支撐機車才倒地。全案由警方依公共危險罪嫌移送法辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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