快訊

高雄併排違規車吃了無敵星星？ 警回應理由讓網友炸鍋

五月天被中共逼表態？ 侯友宜：民進黨官員要拿出證據

中職／兄弟正式揮別林威助 成自由教練市場重磅大魚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄警見婦騎車停紅燈突倒地 趨前幫扶車一聞...她慘了

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄吳姓婦人昨天凌晨騎機車停等紅燈，突然在員警眼前跌倒；警方上前關懷她，幫她將機車扶正，卻聞到她渾身酒氣，要求對她酒測，果然測出每公升1.32毫克奇高的酒測數值。

據了解，昨天凌晨3時40分許，高雄市警新興分局自強路派出所員警巡邏時，在新興區中山一路與民生二路口，發現吳姓婦人（53歲）騎機車停等紅燈時突然倒地，員警立即上前關心。

員警攙扶起吳婦，聞到她渾身酒味，依程序欲對她實施酒測，吳婦一再央求員警放她一馬，稱自己全身病痛，酒測一定不會過，不要對她酒測，但員警不為所動，告誡她如真身體不適更不應該酒駕上路，仍依法對她酒測，竟測出呼氣酒測值高達每公升1.32毫克，立即扣車逮捕她。

吳婦稱凌晨1時許到某酒吧喝酒，喝了多杯烈酒和多瓶瓶啤酒，想騎車回家，沒想到停紅燈時，醉到沒力氣支撐機車才倒地。全案由警方依公共危險罪嫌移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

吳姓婦人酒後騎機車停等紅燈，支撐不了機車而跌倒。記者林保光／翻攝
吳姓婦人酒後騎機車停等紅燈，支撐不了機車而跌倒。記者林保光／翻攝
警方扶起跌倒的吳姓婦人，聞出她渾身酒氣，竟測出奇高酒測值。記者林保光／翻攝
警方扶起跌倒的吳姓婦人，聞出她渾身酒氣，竟測出奇高酒測值。記者林保光／翻攝

酒駕

延伸閱讀

枯水期？一張照看高雄水質最近有多差 網友憂「水垢多到害怕」

高雄長者穿越時空遇見自己 用影像訴說感人故事

影／沉浸慶生歡愉 高雄男搖擺上路遇到警

高雄男領高薪175萬不知老闆是誰 一查這紀錄全露餡

相關新聞

炒作TDR被判17年半！連一鮑魚前董座鍾文智因曾逃亡柬埔寨被上電子腳環監控確定

連一鮑魚前董事長鍾文智被控炒作揚子江、超級、明輝、特藝石油TDR（台灣存託憑證），二審判17年6月徒刑，沒收4.4億元不...

詐領助理費千萬有悔意 基隆巿議員張秉鈞、張錦煌父子判緩刑5年

原獲民進黨提名參選基隆立委的議員張秉鈞，涉嫌詐領助理補助費逾千萬元退選，今年6月被收押5個月後上月30萬交保。基隆地院今...

被稱是「背後靈、邪佞當道」周玉蔻告柯文哲、蔣萬安 北檢不起訴

前年，媒體人周玉蔻在電視節目爆料「晶華飯店緋聞案」後，時任台北市長候選人蔣萬安表示，周玉蔻是「邪佞當道」，霸凌無辜女性；...

立委候選人簡明廉嘉市府丟雞蛋被逮告傷害 警：依法執行

無黨籍嘉義市立委候選人簡明廉，訴求「守護全民健康、健康從嘉義出發」，不滿市府為男國中生施打俗稱子宮頸疫苗的人類乳突病毒(...

男自稱臉書貼「賴皮寮」新聞被約談 警澄清：散布蕭美琴國籍假訊息

2024選舉倒數15天，選戰進入白熱化，嘉義縣一名蔡姓男子今晚在臉書上喊冤，稱自己只是轉貼「賴皮寮」新聞就要被約談。縣警...

高雄警見婦騎車停紅燈突倒地 趨前幫扶車一聞...她慘了

高雄吳姓婦人昨天凌晨騎機車停等紅燈，突然在員警眼前跌倒；警方上前關懷她，幫她將機車扶正，卻聞到她渾身酒氣，要求對她酒測，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。