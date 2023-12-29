高雄男領高薪175萬不知老闆是誰 一查這紀錄全露餡

高雄岡山前天55歲李姓男子前往銀行臨櫃提款，被行員發現，該帳戶金流異常，有多筆不同人匯入的款項，行員不動聲色的通知員警到場後，李男對於金流來源交代不清疑似詐欺車手，且他疑與詐團有通聯紀錄，當場被警上銬送辦。

本月27日下午3時許，岡山分局與第一銀行行員共同破獲一起詐欺車手提領案。

「老闆名字，我不知道！」自稱是水泥工的李男表示，正提領175萬元現金，是老闆發給他的薪資，但警方進一步詢問時，他卻是支吾其詞一問三不知，當警員查看他的手機時，赫然發現他有疑似與詐騙集團的通聯對話，李男見事跡敗露，只好坦承犯行。