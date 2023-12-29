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高雄男領高薪175萬不知老闆是誰 一查這紀錄全露餡
高雄岡山前天55歲李姓男子前往銀行臨櫃提款，被行員發現，該帳戶金流異常，有多筆不同人匯入的款項，行員不動聲色的通知員警到場後，李男對於金流來源交代不清疑似詐欺車手，且他疑與詐團有通聯紀錄，當場被警上銬送辦。
本月27日下午3時許，岡山分局與第一銀行行員共同破獲一起詐欺車手提領案。
「老闆名字，我不知道！」自稱是水泥工的李男表示，正提領175萬元現金，是老闆發給他的薪資，但警方進一步詢問時，他卻是支吾其詞一問三不知，當警員查看他的手機時，赫然發現他有疑似與詐騙集團的通聯對話，李男見事跡敗露，只好坦承犯行。
員警當場將李男上銬帶回警局，並依詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦，岡山分局表示，警方透過與銀行的緊密合作、與轄內金融機構建立打詐群組，近日詐騙手法日益狡猾，不論是電話詐騙、網路詐騙或身分冒用等，可撥打165反詐騙諮詢專線諮詢、檢舉獲報案。
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