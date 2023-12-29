男駕駛BMW酒駕撞死婦人 法院整理國法案例 判刑6年
賴姓男子酒駕開BMW轎車，貿然以時速約50至60公里時速，閃避不及，撞死過馬路的69歲蘇姓婦人。此案為士林地方法院首件適用國民法官法案件，但家屬怕「悲傷被消費」法院裁准不行國民參與審判。士林地院審結，合議庭整理國民參與審判酒駕致死量刑表，此案依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，處有期徒刑6年。
全案起源於，55歲賴男今年1月30日晚間7時許，酒駕開BMW轎車，行經新北市汐止區汐平路一段，貿然以時速約50至60公里超速行駛，狠撞正在過馬路的69歲蘇姓婦人，蘇婦失去呼吸心跳，送醫不治。
賴男供稱，案發前大約喝了4杯玻璃杯的加水威士忌，要開車回家，行駛至肇事地點時，看見右側路旁有1個人出來，當時距離她約3台汽車遠「我覺得會煞車不及，因車速太快，向左變換車道要閃她，但似乎距離沒抓好，撞上行人」
合議庭審酌，水電臨時工賴男輕忽危險駕駛可能造成死傷結果，酒駕致人於死，違反注意義務程度高，應負此車禍事故全部肇事責任，嚴重侵害蘇婦生命法益，使家屬慟失至親，橫遭天人永隔之悲痛，酒測值達每公升0.57毫克，留在現場無逃逸，法院認定符合自首要件，強制險賠償200萬元，賴男稱願再賠償100萬元，但未與家屬達成和解。
判決指出，告訴代理人及檢察官雖要求參酌其他法院類此案件，行國民參與審判案件科刑標準，判刑7年徒刑。合議庭審酌並整理「其他法院就酒後駕車致死案件之國民參與審判量刑一覽表」認為此案情狀判刑7年以上尚嫌過重，賴男犯不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，處有期徒刑6年。可上訴。
合議庭整理的判決案例指出，酒後駕車，以時速70至90公里超速行駛，肇事致人於死後逃逸，否認酒駕，判刑7年；酒駕撞死人，認罪，無自首，判刑7年2月；酒駕撞死人逃逸，有和解，判刑1年8月。
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