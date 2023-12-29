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選舉賭盤查獲2起 警疑詐團騙財

聯合報／ 記者林保光劉星君／連線報導

高雄警方查出有人在臉書建立社團，貼出總統大選讓票賭盤，懷疑是「假選舉賭盤真詐財」的手法。圖／擷自臉書網頁
高雄警方查出有人在臉書建立社團，貼出總統大選讓票賭盤，懷疑是「假選舉賭盤真詐財」的手法。圖／擷自臉書網頁

臉書社團「台灣總統大選最新選情和民調分析」張貼選舉賭盤供賭客加LINE投注，高雄警方查出上百人下注逾1百萬元，查獲板主及3名收款人頭；屏東地檢署也破獲賭資高達4億多元的總統選舉賭盤，除組頭已遭收押，前天逮捕9名賭客，查扣3百多萬元賭資及3億多元支票及本票等證物，兩案都依違反總統副總統選舉罷免法、賭博罪等罪嫌偵辦。

高雄市警方調查，該社團早在2018年10月以「桃園市長選情民調張善政鄭運鵬」名稱建立，今年3月22日改名「台灣總統大選最新選情和民調分析」，近5個月發布明年總統及區域立委候選人民調、賠率、讓票數等，附註LINE ID，提供賭客加入LINE群組下注，每注1萬元。

賭客匯款至指定銀行帳戶或購買遊戲點數提供序號，等選舉結果出爐定輸贏。警方清查銀行帳戶及遊戲帳號，已有上百人下注，尚在清查金流，因非支付現金，懷疑是詐騙集團假借賭盤收錢卻不出金，選後賭客可能聯繫不上對方，損失投注金。

高市刑警大隊偵二隊佯裝賭客詢問板主，被要求加LINE後匯款或買點數下注，追查社團管理員及收款帳戶，日前在桃園、台中及屏東通知板主68歲曹姓婦人與3名收款人頭到案。曹女否認開賭盤，稱被冒用身分建立社團，另3人坦承提供帳戶或帳號。

另外，屏東檢方獲報余姓男子經營每注1萬元以「特定總統候選人讓票數10萬」為內容的選舉賭盤，經比對帳冊等資料清查涉案嫌疑人，余月初遭收押，檢方追查下游，前天再逮捕下注的9名賭客，並查扣賭資323萬餘元及3億8240萬元的票據，9人經檢方訊問後，分別以20萬到50萬元交保候傳。

賭盤 民調

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