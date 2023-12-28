安徽同鄉會受招待遊「天堂寨」 前秘書長聲押獲交保

檢調掌握情資，指本屆總統及立委選舉，中共採「圍點打園」方式，鎖定台灣各縣市特定里長、同鄉會等基層樁腳，以招待旅遊方式進行統戰，意圖干預選情；台北地檢署昨天搜索約接受招待的台北安徽同鄉會理事長宋國倩、前秘書長李安泰，因2人供詞避重就輕，檢察官訊後以串滅證之虞聲請羈押，台北地院裁定李安泰30萬元交保，宋國倩漏夜開庭中。

台北市安徽省同鄉會前秘書長李安泰，被控受大陸安徽省台辦招待，透過宋國倩安排27人旅遊團，以每人1萬6千元低價，赴陸參加7天6夜行程，10月29日到11月5日，同鄉會成員前往安徽多處古蹟名勝旅遊，其中包括知名景點「天堂寨」，不少人在此合影留念。

天堂寨位於大別山線，跨越安徽、湖北兩省，景區境內千米以上的高峰25座，主峰白馬尖位於安徽省六安市境內，海拔1777米，爲大別山主峰之一，景區崇山峻嶺，綠林茂竹，龍潭飛瀑，氣勢雄偉壯觀，這裡的山石、泉水、雲松、瀑布相當多，巧奪天工，古代稱為「吳楚東南第一關」，因四季景色變化無窮，各有特色，因此獲得天堂之名。

全案起緣於李安泰（現任台灣安徽省同鄉總會秘書長）與國台辦聯繫，由宋國倩負責召集國內安徽同鄉會親友組團旅遊，旅行業者葉漢談（5萬交保）幫忙訂購機票。據調查，這趟安徽7天6夜行，每人旅費僅1萬6千元，與行情3萬多元有相當落差，李安泰並於餐會中要求團員，支持特定政黨總統候選人，甚至收受台幣10餘萬元帶回台灣，還在社團臉書張貼赴陸「交流」心得。